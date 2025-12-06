Chìm thuyền, 2 ngư dân được cứu sống sau nhiều giờ trôi dạt trên biển

Ra biển để thả lưới thì không may thuyền bị chìm, 2 ngư dân ở Quảng Trị trôi dạt trên biển nhiều giờ và may mắn được cứu sống.

Tàu MS BP.07-15-01 của Hải đội Biên phòng 1 làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trong đêm. (Ảnh: BĐBP)

Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp với tàu cá kịp thời cứu sống 2 ngư dân trôi dạt trên biển do chìm thuyền trong lúc thả lưới. Đó là anh Nguyễn Văn Nhân (sinh năm 1980) và anh Nguyễn Đức Thuận (sinh năm 1981), đều sống tại tổ dân phố Tân Mỹ, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, 2 người này đi thuyền nhỏ ra biển thả lưới; không may thuyền bị vào nước và chìm dần khiến họ trôi dạt trên biển.

Sáng 6/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Ức Kim Khoan, công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phan Sơn (Lâm Đồng) về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thực hiện lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Ức Kim Khoan.

Quá trình điều tra xác định vào ngày 6/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã chuyển số tiền 550 triệu đồng vào tài khoản Quỹ Cứu trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phan Sơn. Số tiền này để hỗ trợ người dân trên địa bàn khắc phục thiệt hại do mưa lũ và hỗ trợ lực lượng khắc phục sự cố sạt lở trên đèo Đại Ninh.

Trong quá trình được Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phan Sơn giao nhiệm vụ phối hợp với kế toán rút số tiền trên để quản lý và chi trả cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, Ức Kim Khoan đã chiếm đoạt 500 triệu đồng. Cho tới khi cơ quan chức năng chuẩn bị triển khai để cứu trợ cho đồng bào thì mới phát hiện vụ việc.

Chỉ sau hai ngày rút tiền, Khoan khai đã sử dụng hết số tiền trên để trả nợ, đầu tư tiền ảo và tiêu xài cá nhân.

Đến khoảng 18h20 ngày 5/12, tàu vận tải Khánh Minh 09 do anh Nguyễn Quang Công làm thuyền trưởng đang di chuyển vào cửa Gianh thì phát hiện anh Nguyễn Văn Nhân và đã cứu lên tàu an toàn.

Ban Chỉ huy bộ đội biên phòng Quảng Trị chỉ đạo Đồn biên phòng Cảng Gianh khẩn trương phối hợp với tàu cá của ngư dân tổ chức tìm kiếm, ứng cứu anh Nguyễn Đức Thuận vẫn đang trôi dạt trên biển.

Đến 21h ngày 5/12, lực lượng Đồn biên phòng Cảng Gianh và tàu cá QB-98601TS được huy động tìm kiếm đã phát hiện anh Thuận và đưa lên tàu.

Sau khi hai ngư dân được đưa vào bờ an toàn, lực lượng quân y thăm khám cho họ; hiện sức khỏe cả hai người đều ổn.

Trước đó, lực lượng Đồn Biên phòng Diễn Thành (Nghệ An) cũng cứu hộ thành công 3 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Diễn Châu sau sự cố tàu cá bị chìm lúc rạng sáng 13/11.

Tàu cá NA-0205-TS do anh Đậu Trần Bính (sinh năm 1978, trú tại Diễn Châu, Nghệ An) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu, cùng 2 thuyền viên, đang khai thác thủy sản cách bờ khoảng 8 hải lý (gần 15km), thì bị thủng đáy và chìm nhanh. Các thuyền viên chỉ kịp phát tín hiệu cầu cứu trước khi rơi vào tình thế nguy hiểm.

Đến 8h40, Trực ban tác chiến Bộ đội Biên phòng Nghệ An nhận được báo cáo khẩn từ Đồn Biên phòng Diễn Thành về vụ việc. Ngay lập tức, ca nô cứu hộ cùng cán bộ, chiến sĩ được điều động khẩn trương ra biển.

Đến khoảng 8h30 ngày 13/11, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được vị trí tàu chìm, đưa cả 3 ngư dân lên ca nô an toàn, đồng thời sơ cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu trước khi đưa vào bờ.