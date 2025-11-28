Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Chèo thuyền thúng vượt lũ cứu hàng trăm người ở Đắk Lắk

  • Thứ sáu, 28/11/2025 14:29 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

12 người dân phường Bình Kiến, Đắk Lắk đã dùng những chiếc xuồng nhỏ, thuyền thúng vượt lũ cứu khoảng 300 người mắc kẹt.

Ngày 28/11, ông Nguyễn Quốc Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Kiến (Đắk Lắk), cho biết địa phương vừa khen thưởng đột xuất 11 cá nhân và đề xuất UBND tỉnh khen thưởng một trường hợp khác vì tinh thần quả cảm cứu dân trong đợt lũ dữ vừa qua.

Cuu nguoi lu Dak Lak anh 1

Lãnh đạo phường Bình Kiến khen thưởng đột xuất các trường hợp xả thân cứu người trong đợt lũ.

Trước đó, từ ngày 19 đến 23/11, mưa lớn kéo dài khiến lũ dâng nhanh, 12 khu phố trên địa bàn phường bị ngập sâu. Nhiều hộ dân bị cô lập, nước chảy xiết khiến lực lượng chức năng gặp khó khăn trong việc tiếp cận.

Trong tình thế cấp bách đó, ông Nguyễn Minh Hân, Bí thư Chi bộ, Trưởng Khu phố Long Thủy, đã huy động 12 người dân trong khu phố, dùng những chiếc xuồng nhỏ và thuyền thúng làm phương tiện cứu hộ.

Bất chấp mưa rét, dòng nước xoáy và nguy hiểm rình rập, nhóm 12 người này phối hợp cùng công an, dân quân địa phương dầm mình trong lũ suốt hai ngày liền. Từ những phương tiện thô sơ, họ tiếp cận từng nhà, đưa người già, trẻ nhỏ và phụ nữ đến nơi an toàn.

“Chỉ trong hai ngày, lực lượng đã sơ tán được khoảng 300 người dân bị mắc kẹt,” ông Thắng nói. Sau khi hoàn thành việc đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, nhóm tiếp tục quay lại tiếp tế lương thực, nước uống, không để ai phải chịu đói trong những ngày nước lũ cô lập.

Ghi nhận tinh thần dũng cảm và sự chủ động của người dân, UBND phường Bình Kiến đã quyết định khen thưởng 11 cá nhân có thành tích đặc biệt trong cứu hộ. Riêng ông Trần Văn Luân, người được xem là chỉ huy điều phối nhóm, được phường đề xuất UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen.

Ông Thắng cho biết thêm, từ mô hình cứu nạn tự phát hiệu quả này, UBND phường đang xây dựng đội xung kích cứu hộ - cứu nạn với nòng cốt là 12 cá nhân đã trực tiếp tham gia cứu dân.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi thanh niên, người dân tham gia để chủ động ứng phó với thiên tai sau này” ông Thắng nói.

Dùng Drone cứu người bị mắc kẹt dưới sông ở Đắk Lắk Lực lượng chức năng tìm kiếm hai người dân mất tích do lật thuyền khi đi bắt rắn đêm 20/11 ở xã Ea Ô, Đắk Lắk. 9h sáng nay (21/11), lực lượng cứu hộ đã tìm thấy, dùng drone cứu được một người.

TP.HCM xả điều tiết 5 hồ lớn trước bão số 15

TP.HCM đồng loạt xả điều tiết 5 hồ lớn nhằm hạ thấp mực nước, tăng dung tích phòng lũ, chủ động ứng phó nếu có mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 15.

10 giờ trước

TP.HCM xả điều tiết 5 hồ lớn để tăng dung tích phòng lũ trước bão

TP.HCM đồng loạt xả điều tiết 5 hồ lớn nhằm hạ thấp mực nước, tăng dung tích phòng lũ, chủ động ứng phó nếu có mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 15.

19 giờ trước

Bất ngờ phát hiện 5 chỉ vàng trong túi quần áo cứu trợ

Trong lúc phân loại quần áo gửi đồng bào vùng lũ tại Cung Văn hóa Lao động TP.HCM, một nam sinh Đại học Văn Lang bất ngờ thấy miếng vàng 5 chỉ rơi ra từ túi đồ cũ.

30:1827 hôm qua

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/cheo-thuyen-thung-vuot-lu-du-cuu-hang-tram-nguoi-o-dak-lak-post1800206.tpo

Huỳnh Thủy/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Cứu người lũ Đắk Lắk Đắk Lắk Lũ Đắk Lắk Lũ lịch sử Lũ lụt miền Trung Cứu người trong lũ Cứu người Đắk Lắk

    Đọc tiếp

    Con bao ky la nhat the gioi sap vao Bien Dong hinh anh

    Cơn bão kỳ lạ nhất thế giới sắp vào Biển Đông

    7 phút trước 16:29 28/11/2025

    0

    Senyar, cơn bão được coi là kỳ lạ nhất thế giới, đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, dự báo có thể đi vào Biển Đông, trở thành xoáy thuận thứ 21 hoạt động trên Biển Đông năm nay, vượt kỷ lục của năm 2017.

    TP.HCM nhiet do giam xuong 19 do C, co bat thuong? hinh anh

    TP.HCM nhiệt độ giảm xuống 19 độ C, có bất thường?

    13 phút trước 16:23 28/11/2025

    0

    Do ảnh hưởng bởi không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ TP.HCM giảm xuống 19 độ C. Nhiều người không khỏi bất ngờ với nhiệt độ này nhưng theo chuyên gia, đây không phải hiện tượng lạ.

    Va cham voi xe tai, hai ong chau tu vong hinh anh

    Va chạm với xe tải, hai ông cháu tử vong

    1 giờ trước 15:18 28/11/2025

    0

    Vụ va chạm giữa xe tải và xe máy tại ngã 3 giao nhau với đường Lê Văn Tám (phường Pleiku, Gia Lai) đã khiến ông Đ. và cháu ngoại N. tử vong tại chỗ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý