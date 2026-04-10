Khoảnh khắc điên rồ ở Europa League

  • Thứ sáu, 10/4/2026 06:26 (GMT+7)
Rạng sáng 10/4, Martim Fernandes đá phản lưới nhà từ khoảng cách gần 40 mét khiến Porto bị Nottingham Forest cầm hòa 1-1 ở tứ kết lượt đi Europa League.

Pha bóng đá phản lưới của cầu thủ Porto.

Sự cố xảy ra chỉ ít phút sau khi William Gomes mở tỷ số cho Porto. Trong nỗ lực triển khai bóng từ tuyến dưới, hậu vệ phải 20 tuổi nhận đường chuyền ngang trước khi quay lưng thực hiện pha trả bóng cho thủ môn Diogo Costa.

Tuy nhiên, cú chuyền về lại đi quá mạnh và thiếu kiểm soát. Khi Costa dâng cao gần rìa vùng cấm, anh hoàn toàn bất lực trong việc quay về cản phá. Bóng từ từ lăn thẳng vào góc lưới trong sự sững sờ của toàn bộ khán giả trên sân.

Khoảnh khắc khiến hai bình luận viên của TNT Sports là Darren Fletcher và Glenn Hoddle cũng chết lặng, khi họ đang mải phân tích diễn biến trận đấu mà không kịp nhận ra sai lầm tai hại vừa xảy ra.

Cả sân Dragao rơi vào im lặng trước khi vang lên những tràng pháo tay động viên. Fernandes đứng sững, hai tay chống gối, khuôn mặt thể hiện rõ sự bàng hoàng và thất vọng. Đó rõ ràng là một cú sốc lớn với cầu thủ trẻ.

Bi kịch chưa dừng lại ở đó. Chỉ 7 phút sau, Fernandes buộc phải rời sân vì chấn thương, khép lại một buổi tối ác mộng.

Dù vậy, tương lai của hậu vệ trẻ người Bồ Đào Nha vẫn được đánh giá rất sáng sủa. Trưởng thành từ lò đào tạo của Porto và đang là thành viên của U21 Bồ Đào Nha, Fernandes được xem là một trong những tài năng đáng chú ý của CLB.

Thế nhưng, sai lầm khó tin này chắc chắn sẽ còn ám ảnh anh trong một thời gian dài.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

