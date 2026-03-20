4 cặp đấu tại tứ kết Europa League

Rạng sáng 20/3, người hâm mộ xác định 8 cái tên góp mặt ở tứ kết giải đấu cúp danh giá thứ 2 lục địa già.

Betis được đánh giá là ứng viên cho ngôi vương.

Cũng như Champions League, Ngoại hạng Anh góp hai đại diện tại vòng tứ kết Europa League mùa này, đó là Nottingham Forest và Aston Villa.

Chiến thắng trên chấm luân lưu trước Midtjylland giúp Forest viết lại lịch sử với tấm vé vào tứ kết Europa League/UEFA Cup sau tròn 3 thập kỷ chờ đợi. Đối thủ của đội chủ sân City Ground sẽ là Porto, đội bóng nhấn chìm Stuttgart 4-1 ở vòng 1/8.

Trong khi đó, Aston Villa cũng dễ dàng vượt qua Lille với tỷ số 3-0 sau hai lượt trận vòng 16 đội, qua đó lần đầu giành vé vào tứ kết giải đấu cúp danh giá thứ 2 châu Âu kể từ năm 1998. Thử thách chờ Jadon Sancho cùng đồng đội sẽ là Bologna, CLB vừa vắt kiệt sức để đánh bại AS Roma sau 120 phút tại Olimpico với tỷ số 4-3. Do ở chung nhánh, Aston Villa và Forest hoàn toàn có thể đụng độ tại bán kết.

Tương tự Premier League, La Liga góp hai đại diện ở vòng loại trực tiếp thứ 3 của Europa League mùa này. Betis và Celta Vigo sẽ lần lượt chạm trán Braga và Freiburg. Người hâm mộ đang mong chờ vào hai cặp bán két toàn Tây Ban Nha và toàn Anh.

Lượt đi tứ kết Europa League diễn ra vào ngày 10/4, lượt về diễn ra sau đó một tuần.

Phân nhánh vòng tứ kết, bán kết Europa League.