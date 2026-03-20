Sancho tỏa sáng, Aston Villa thẳng tiến tứ kết Europa League

Rạng sáng 20/3, Jadon Sancho góp pha kiến tạo quan trọng giúp Aston Villa đánh bại Lille 2-0 ở lượt về vòng 1/8 Europa League.

Sancho ghi dấu ấn đầu tiên sau 6 trận.

Aston Villa giành vé vào tứ kết Europa League sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Lille trên sân nhà, qua đó khép lại cặp đấu với tổng tỷ số 3-0. Tuy nhiên, tâm điểm của trận đấu không chỉ nằm ở kết quả, mà còn là màn trình diễn năng nổ của Sancho.

Hiệp một diễn ra khá chặt chẽ khi cả hai đội nhập cuộc thận trọng, gần như không tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng. Pha dứt điểm bị chặn của Douglas Luiz hay cú đánh đầu nguy hiểm của Amadou Onana, buộc thủ môn Berke Ozer phải trổ tài, là những điểm nhấn hiếm hoi trong 45 phút đầu tiên.

Bước ngoặt đến ở phút 54, và Sancho chính là người tạo ra khác biệt. Từ đường phát bóng dài của Emiliano Martinez, cầu thủ người Anh xử lý bình tĩnh, thu hút hàng thủ Lille trước khi kiến tạo thuận lợi cho John McGinn dứt điểm chính xác, mở tỷ số trận đấu. Đó là pha bóng cho thấy nhãn quan chiến thuật và sự tự tin đang trở lại của cựu cầu thủ MU.

Không dừng lại ở đó, Sancho tiếp tục khiến hàng thủ Lille chao đảo trong hiệp hai. Anh suýt tự mình ghi bàn với cú sút nhanh trong vòng cấm nhưng bóng lại tìm đến cột dọc trong gang tấc.

Sự năng nổ và sáng tạo của anh mở ra nhiều khoảng trống, giúp Villa liên tục đặt khung thành đối phương vào thế nguy hiểm.

Khi trận đấu trôi về những phút cuối, Aston Villa ấn định chiến thắng 2-0 nhờ công của Leon Bailey sau pha phối hợp với Ollie Watkins.