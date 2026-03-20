Nottingham Forest viết lại lịch sử sau 30 năm

Rạng sáng 20/3, Nottingham Forest hòa Midtjylland 3-3 sau 2 lượt trận, sau đó thắng 3-0 ở loạt luân lưu để giành vé vào tứ kết Europa League.

CLB chủ sân City Ground bay cao tại cúp châu Âu.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1996, Nottingham Forest trở lại tứ kết một giải đấu cúp châu Âu cấp độ hai. Đại diện Premier League giành chiến thắng 2-1 trong 90 phút, qua đó chấm dứt chuỗi 6 trận toàn thắng trên sân nhà tại cúp châu Âu của đối thủ Midtjylland.

Dù HLV Vitor Pereira xoay tua tới 8 vị trí để giữ sức cho cuộc đua trụ hạng, Forest vẫn nhập cuộc đầy tự tin. Dilane Bakwa là điểm sáng lớn nhất trên hàng công với nhiều pha khuấy đảo. Anh thậm chí suýt khiến Midtjylland phản lưới, nếu không có pha cứu thua ngay trên vạch vôi của thủ môn Ólafsson.

Sức ép của đội khách được cụ thể hóa ở cuối hiệp một. Nicolás Dominguez đánh đầu chính xác, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng về tổng tỷ số.

Sang hiệp hai, Ryan Yates bất ngờ ghi bàn với cú sút xa uy lực, giúp Forest vươn lên. Tuy nhiên, Midtjylland không mất nhiều thời gian để đáp trả. Martin Erlic tung cú volley đẹp mắt, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Phần còn lại của trận đấu diễn ra với thế trận đôi công hấp dẫn. Hai đội liên tục tạo ra cơ hội, nhưng không thể kết thúc sau 120 phút. Những bàn thắng không được công nhận của Lorenzo Lucca và Yates vì lỗi việt vị càng khiến trận đấu thêm căng thẳng.

Trên loạt sút luân lưu, bản lĩnh giúp Forest tạo khác biệt. Midtjylland đá hỏng cả ba lượt đầu tiên, trong khi đại diện nước Anh thực hiện thành công toàn bộ. Chiến thắng được ấn định, và Forest chính thức giành vé vào tứ kết.