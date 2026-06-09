Khoản thưởng hấp dẫn dành cho trọng tài Premier League ở World Cup

Michael Oliver và Anthony Taylor có thể nhận tới 75.000 bảng tiền thưởng tại World Cup 2026, nhưng chỉ khi tuyển Anh không góp mặt trong trận chung kết.

Ông Taylor nằm trong nhóm các trọng tài hay nhất Premier League 2025/26.

World Cup 2026 không chỉ mang đến cơ hội kiếm tiền cho các đội tuyển và cầu thủ, mà còn mở ra khoản thu nhập đáng kể cho giới trọng tài. Theo truyền thông Anh, hai vị “vua áo đen” hàng đầu Premier League là Michael Oliver và Anthony Taylor đứng trước khả năng bỏ túi tới 75.000 bảng nếu làm nhiệm vụ xuyên suốt giải đấu tại Mỹ, Canada và Mexico.

FIFA triệu tập 52 trọng tài tham gia World Cup 2026. Tất cả đều nhận lương cơ bản trong khoảng sáu tuần làm việc kể từ khi hội quân tại Miami vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, phần thu nhập đáng kể nhất đến từ các khoản thưởng dành cho những trọng tài được phân công điều hành ở các vòng đấu quan trọng.

Oliver và Taylor hiện được FIFA cùng UEFA đánh giá là hai trọng tài xuất sắc bậc nhất của bóng đá Anh. Chính vì vậy, cả hai được xem là những ứng viên sáng giá cho các trận đấu thuộc vòng knock-out, bán kết hoặc chung kết.

Dù vậy, có một nghịch lý thú vị. Nếu tuyển Anh lọt vào trận chung kết World Cup 2026, Oliver và Taylor sẽ không thể điều hành trận đấu này do quy định tránh xung đột lợi ích. Điều đó đồng nghĩa cơ hội nhận mức thưởng tối đa của họ cũng sẽ giảm đi đáng kể.

Trọng tài Oliver rất có uy tín tại Premier League.

Theo các quan chức trọng tài cấp cao, FIFA đang tăng mạnh chế độ đãi ngộ nhằm đảm bảo những người cầm còi tốt nhất thế giới sẵn sàng phục vụ giải đấu. Mức thu nhập tại World Cup lần này được cho là cao gần gấp đôi so với kỳ World Cup 2014 tại Brazil.

Mùa giải vừa qua, Oliver và Taylor được cho là kiếm khoảng 250.000 bảng nhờ công việc tại Premier League, các giải đấu UEFA và các cúp quốc nội. Riêng mức lương trung bình của một trọng tài Ngoại hạng Anh hiện dao động từ 170.000 đến 180.000 bảng mỗi năm, chưa kể các khoản thưởng theo trận đấu.

Ngoài Oliver và Taylor, Jarred Gillett cũng góp mặt tại World Cup 2026 với vai trò trọng tài VAR. Sự hiện diện đông đảo của các trọng tài Anh tiếp tục cho thấy vị thế ngày càng lớn của Premier League trong hệ thống điều hành bóng đá thế giới.

Những cặp anh em tại World Cup 2026 World Cup 2026 không chỉ là sân khấu của những ngôi sao hàng đầu mà còn chứng kiến nhiều cặp anh em cùng sát cánh, viết nên những câu chuyện đặc biệt.

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