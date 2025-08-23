Khó nhận ra Trần Quán Hy

Trần Quán Hy xuất hiện với diện mạo già nua khi tham gia sự kiện cho nhãn hàng. Hình ảnh mới của nam ca sĩ kiêm diễn viên gây chú ý.

Theo Sohu, Trần Quán Hy xuất hiện với ngoại hình khó nhận ra khi tham gia một sự kiện tại Thượng Hải (Trung Quốc). Loạt ảnh từ giới truyền thông cho thấy nam diễn viên kiêm ca sĩ sở hữu khuôn mặt góc cạnh, nhiều nếp nhăn, mái tóc chớm bạc, khom lưng khi di chuyển.

Đứng chụp hình cùng khách mời và sản phẩm, Trần Quán Hy thường xuyên nở nụ cười tươi nhưng vẻ ngoài hao hụt đáng kể so với thời kỳ đỉnh cao. Nhiều khán giả cho rằng kể từ khi rời xa ngành giải trí, anh dần khép mình trước công chúng, mất đi sự tự tin.

Số khác thẳng thắn hơn khi để lại bình luận rằng Trần Quán Hy già hơn nhiều so với tuổi 45. Cũng có khán giả so sánh Trần Quán Hy với Tạ Đình Phong, bởi cả hai đều sinh năm 1980, là bạn đồng niên.

Trần Quán Hy (giữa) khiến nhiều người bất ngờ với diện mạo hiện tại. Ảnh: Sohu.

Mới đây, Nike - hãng thời trang thể thao nổi tiếng nộp đơn kiện Trần Quán Hy vì vi phạm hợp đồng. Ban đầu, trong hồ sơ gửi đến tòa án liên bang Los Angeles (Mỹ), Nike yêu cầu bồi thường khoản tiền được cho là 126 triệu USD . Công ty Juice Los Angeles LLC, thuộc sở hữu của Trần Quán Hy, cũng là bị đơn trong vụ việc.

Theo Complex, thực tế số tiền Nike yêu cầu bồi thường chỉ hơn 126.000 USD , không phải 126 triệu USD như báo cáo ban đầu. Sự chênh lệch này xuất phát từ lỗi hành chính trong hồ sơ tòa án.

Trần Quán Hy (Edison Trần) sinh năm 1980, là mỹ nam được yêu thích bậc nhất tại Hong Kong nói riêng và châu Á nói chung những năm 2000. Không chỉ thành công trong lĩnh vực phim ảnh, anh còn đạt nhiều thành tựu với vai trò ca sĩ, người mẫu…

Trần Quán Hy tuyên bố rút khỏi làng giải trí vào năm 2008 sau bê bối lộ hàng nghìn tấm ảnh nóng. Anh sau đó chuyển đến Mỹ để phát triển việc kinh doanh thương hiệu thời trang. Sau khi kết hôn với siêu mẫu Tần Thư Bồi vào năm 2017 và có một con gái, nam diễn viên thường xuyên chia sẻ những bức ảnh đời thường cùng gia đình lên mạng xã hội.