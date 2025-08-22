Khai trương Trung tâm Báo chí triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Các phóng viên trong nước và ngoài nước sẽ được cung cấp dịch vụ tốt nhất cho hoạt động tác nghiệp tại triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính (ở giữa bên trái), ông Lại Xuân Môn (ở giữa bên phải) cùng đại diện các bộ ban ngành thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm Báo chí. Ảnh: Thủy Tiên

Ngày 22/8, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia (Hà Nội), Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lễ khai trương Trung tâm Báo chí triển lãm và Họp báo Trong nước và quốc tế về triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Dự sự kiện có Phó thủ tướng Mai Văn Chính, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn cùng đại diện các cơ quan bộ, ban ngành.

Ông Lê Hải Bình, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm, tôn vinh lịch sử, giới thiệu các thành tựu nổi bật của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong suốt quá trình xây dựng phát triển bảo vệ đất nước 80 năm qua.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhìn nhận triển lãm sắp tới là một sự kiện chưa từng có tiền lệ, một kỷ lục khác chính là về thời gian triển khai.

Triển lãm quy tụ 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ, ngành, 94 doanh nghiệp tư nhân, 12 doanh nghiệp nhà nước với tổng cộng khoảng 180 ngành nghề và hơn 230 gian hàng.

Triển lãm được thiết kế hiện đại, mỗi tỉnh, thành phố, mỗi bộ, ngành đều có không gian riêng, phản ánh được chiều dài lịch sử và những thành tựu nổi bật hiện nay. Các gian hàng ứng dụng công nghệ mới như màn hình cảm ứng, mapping, trình chiếu đa phương tiện… tạo hiệu ứng trực quan, sinh động.

Thứ trưởng cũng cập nhật đến nay, công tác chuẩn bị cho Triển lãm đã cơ bản hoàn tất. Toàn bộ các gian hàng đã lên hình hài, trang trí và đang bước vào giai đoạn lắp đặt thiết bị.

Song song với hoạt động trưng bày là hàng loạt chương trình nghệ thuật, hội thảo. Tiêu biểu như YAN Beatfest (18-19/8); chương trình "Giai điệu Tự hào" của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (26/8); các chương trình nghệ thuật đặc sắc do TP/HCM (29/8), Hà Nội (31/8), Huế (2/9), Bộ Công an (3/9) và nhiều địa phương, bộ ngành khác tổ chức.

Về vai trò của Trung tâm Báo chí, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định bộ phận này sẽ góp phần quan trọng vào thành công của triển lãm.

Trung tâm Báo chí Triển lãm sẽ là nơi tổ chức, điều hành và hướng dẫn các hoạt động báo chí liên quan đến triển lãm cho toàn bộ phóng viên trong nước và nước ngoài.

Các phóng viên trong nước và ngoài nước sẽ được cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho hoạt động tác nghiệp. Mục tiêu cuối cùng nhằm góp phần vào thành công chung của triển lãm và trung tâm đáng tự hào của người Việt Nam, cũng như góp phần vào thành công chung của những sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.