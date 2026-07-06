Khác biệt từ Trấn Thành

"Minions & Monsters" gây sốt tại rạp Việt với câu chuyện tri ân Hollywood thời vàng son. Trong đó, bản lồng tiếng có Trấn Thành giúp tăng thêm màu sắc hài hước cho phim.

Những năm trở lại đây, không khó để nhận ra rạp Việt đã có những biến chuyển rõ rệt, khi phim ngoại dần thất thế, gặp nhiều khó khăn trong việc chinh phục khán giả. Trong khi đó, các dự án nội địa liên tục thay nhau tạo nên những cột mốc phòng vé mới.

Dù vậy, nằm ngoài xu hướng ấy, những IP hoạt hình đình đám vẫn duy trì sức hút ổn định, đặc biệt là vào dịp hè. Một tháng trước, Doraemon Movie 45 chạm mốc 200 tỷ đồng , trở thành phim ngoại có doanh thu tốt nhất năm 2026. Những năm trước, thương hiệu về chú mèo máy thần kỳ vẫn đều đặn gây sốt ở Việt Nam, gần như cầm chắc chiến thắng ngay từ khi ra mắt. Tương tự, Conan cũng nhiều lần thu về hàng trăm tỷ đồng tại rạp Việt.

Hay từ Hollywood xa xôi, các tác phẩm hoạt hình đến từ những xưởng sản xuất đình đám như Disney hay DreamWorks vẫn mang về những con số đáng mơ ước đối với phim ngoại trong bối cảnh hiện tại.

Mới nhất, Minions & Monsters, thương hiệu chủ lực của xưởng phim hoạt hình đình đám Illumination, cũng tạo nên cơn sốt phòng vé khi nhanh chóng bỏ túi 81 tỷ đồng sau gần một tuần ra mắt. Phiên bản lồng tiếng của phim cũng nhận được sự quan tâm khi có sự tham gia của Trấn Thành.

Bức thư tri ân Hollywood thời vàng son

Dù được định vị là phần ba, Minions & Monsters lại kể câu chuyện độc lập với các tác phẩm khác của thương hiệu này. Không còn xoay quanh bộ ba Minion quen thuộc Kevin, Stuart, Bob đã gắn bó với khán giả hơn 15 năm qua, phim kể về một biệt đội Minion hoàn toàn mới vào những năm 1920-1930.

Sau nhiều năm rong ruổi khắp các châu lục để tìm kiếm chủ nhân phục vụ, các Minion đến Hollywood và vô tình xuất hiện trong khung hình của một bộ phim điện ảnh đang được đạo diễn Max ghi hình. Từ khoảnh khắc đó, chúng nhanh chóng được yêu thích và trở thành ngôi sao.

Minions & Monsters nối dài cơn sốt hoạt hình dịp hè của rạp Việt.

Sống trong hào quang và những bữa tiệc xa hoa chưa lâu, Minion lại bị thất sủng khi giọng nói của chúng không phù hợp để thoại phim, đúng thời kỳ điện ảnh chuyển từ phim câm sang phim có tiếng. Giờ đây, chúng lui về hậu trường, nung nấu giấc mơ tự tạo dựng một tác phẩm điện ảnh hoành tráng. Song trong quá trình đó, những Minion vô tình đánh thức các quái vật đã bị nhốt lại từ lâu, tạo nên nhiều tình huống bi hài.

Lấy bối cảnh Hollywood ở thuở bình minh của điện ảnh, Minions & Monsters tái hiện những cảnh phim kinh điển một cách thú vị. Các tác phẩm thời kỳ đầu của anh em nhà Lumière, Georges Méliès được trình chiếu ngay từ những phút đầu bộ phim với sự góp mặt của các Minion, như một ẩn ý hài hước rằng những nhân vật này cũng góp vai trò quan trọng trong lịch sử phát triển của điện ảnh thế giới.

Suốt phim, khán giả dễ dàng nhận ra những cài cắm của đạo diễn khi nhại lại nhiều tác phẩm kinh điển của Hollywood như The Great Train Robbery, Modern Times, Singin’ in the Rain, Citizen Kane,…

Bên cạnh đó, dự án cũng đi ngược dòng thời gian, điểm lại những cột mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của kinh đô điện ảnh thế giới. Trong phim, hình ảnh bộ đôi nhà sản xuất Bright có nét tương đồng với Jack Warner và Harry Warner - hai anh em đã đặt tên cho hãng phim Warner Bros. Ngoài ra, nhiều tên tuổi nổi tiếng như Charlie Chaplin, Buster Keaton, George Lucas cũng xuất hiện trong phim theo những cách thú vị.

Minions & Monsters giúp người xem chứng kiến thời kỳ chuyển giao giữa phim câm và phim có thoại, phim đen trắng và phim màu, cùng sức ảnh hưởng to lớn của công nghệ kỹ thuật đến quá trình tạo nên một bộ phim. Việc sử dụng từ “monster” (quái vật) trong tựa phim cũng là một cách ẩn dụ về trào lưu làm phim quái vật tại Hollywood những năm 1930, tiêu biểu là các tác phẩm như The Mummy, Dracula, Frankenstein, The Invisible Man,…

Vượt ra khỏi khuôn khổ của một bộ phim hoạt hình, Minions & Monsters là bức thư tình tri ân gửi đến thời vàng son của điện ảnh thế giới.

Tác phẩm như lời tri ân đến Hollywood thời kỳ vàng son.

Trấn Thành mang đến sự khác biệt

Bên cạnh câu chuyện điện ảnh, Minions & Monsters vẫn giữ được chất hài hước, hóm hỉnh đặc trưng qua tạo hình và những hành động “vô tri” của các Minion. Qua lăng kính châm biếm các tác phẩm kinh điển, Minion hiện lên như những ngôi sao hàng đầu, chiếm trọn khung hình bởi sự dễ mến, đáng yêu.

Tại thị trường Việt Nam, phim có hai bản phụ đề và lồng tiếng Việt. Trong đó, bản lồng tiếng có sự góp giọng của Trấn Thành trong vai đạo diễn Max - người tình cờ bắt gặp Minion trên phim trường và từ đó giúp chúng trở thành siêu sao.

Minions & Monsters đánh dấu sự tái hợp của nam MC với thương hiệu Despicable Me sau 13 năm. Năm 2013, anh từng lồng tiếng cho vai chính Gru trong Despicable Me 2. Ở dự án mới, nhân vật Trấn Thành đảm nhận không phải vai chính nhưng vẫn giữ vai trò quan trọng trong mạch phim.

Trấn Thành tham gia bản lồng tiếng Minions.

Trong lần góp giọng này, Trấn Thành chứng minh khả năng linh hoạt trong giọng nói. Đài từ của anh tốt, biến chuyển qua nhiều sắc thái cảm xúc. Vào vai Max, nam MC như được trở về đúng sở trường của bản thân, đó là khả năng hoạt ngôn, cách nhấn nhá linh hoạt phù hợp với những tiểu phẩm hài. Các câu thoại của nhân vật được anh truyền tải sắc bén, mạnh mẽ đúng vị thế của người đứng đầu phim trường, đồng thời vẫn giữ được nét hóm hỉnh.

Ngoài ra, Trấn Thành còn thêm thắt những câu nói đặc trưng của mình vào nhân vật, tạo nên nét thú vị riêng cho bản phim tại Việt Nam, từ đó mang đến sự kết nối gần gũi hơn với khán giả đại chúng. Qua màn trình diễn của Trấn Thành, tác phẩm cũng được tăng thêm độ hài hước vốn có từ bản phim gốc.

Minions & Monsters giữ được sự thú vị và năng lượng trong 45 phút đầu phim, khi các nhân vật quậy tung phim trường Hollywood. Song, từ khi chúng bị đẩy khỏi thế giới đó để tự loay hoay tìm con đường riêng, mạch phim bắt đầu chững lại.

Khi các Minion vô tình triệu hồi quái vật, tác phẩm dần chuyển hướng sang thể loại hành động với những màn rượt đuổi, chiến đấu nối tiếp nhau. Điều này khiến nửa sau phim dù vẫn có một số tình huống hài nhưng lại phần nào hụt năng lượng, thiếu sáng tạo hơn so với nửa đầu. Việc nhồi nhét các cảnh hành động cũng khiến bộ phim vơi bớt sự duyên dáng vốn đã được xây dựng khá chắc từ đầu phim.

Dù vậy, về tổng thể, Minions & Monsters vẫn là một tác phẩm giải trí tốt, phù hợp với nhiều độ tuổi. Khi không ít dự án hoạt hình từ các xưởng phim khác dần rơi vào tình trạng “vắt sữa” và thiếu mới mẻ, tác phẩm ngoại truyện mới nhất của thương hiệu Despicable Me lại cho thấy sức sáng tạo bền bỉ của đội ngũ sản xuất, đồng thời lý giải bí quyết giúp một thương hiệu có thể duy trì thành công suốt gần hai thập kỷ.