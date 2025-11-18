Khả Ngân tình tứ với bạn diễn Ấn Độ

Trong "Vạn dặm yêu em", Khả Ngân vào vai một cô gái Việt có mối tình đầu với anh chàng Ấn Độ. Định mệnh khiến họ xa cách, rồi tình cờ tái ngộ trong một tình huống khó xử.

Vạn dặm yêu em (tựa tiếng Anh: Love In Vietnam) là phim điện ảnh hợp tác đầu tiên giữa Việt Nam và Ấn Độ sau 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyện phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết nổi tiếng Đức mẹ mặc áo choàng lông, có sự tham gia của diễn viên Khả Ngân.

Sau khi ra mắt tại Liên hoan phim Châu Á - Đà Nẵng hồi tháng 7 vừa qua, tác phẩm đã có hành trình vòng quanh thế giới, chiếu tại Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc và sắp tới sẽ trở lại Việt Nam vào tháng 1/2026.

Vạn dặm yêu em kể về Manav, thiếu gia của một gia đình tỷ phú Ấn Độ, đam mê tự do và âm nhạc, nhưng bị bác ruột gửi sang Việt Nam theo học ngành nông nghiệp. Ở mảnh đất xinh đẹp hình chữ S, Manav tình cờ thấy bức tranh của Linh, một nghệ sĩ bản địa. Như trúng tiếng sét ái tình, Manav yêu Linh từ cái nhìn đầu tiên.

Khả Ngân trong Vạn dặm yêu em.

Khi hạnh phúc vừa chớm nở, những rào cản của hiện thực, khác biệt văn hóa và những quyết định từ thế hệ đi trước khiến đôi uyên ương buộc phải lìa xa. Manav trở về quê nhà, còn Linh ở lại Việt Nam, mang theo những ký ức về tình đầu tan vỡ. Nhiều năm sau, định mệnh một lần nữa sắp xếp cho họ tái ngộ tại Việt Nam, trong chính đám cưới kéo dài 7 ngày 7 đêm của Manav với cô bạn gái thanh mai trúc mã. Tình cờ gặp lại Linh, những xúc cảm ngày nào trong Manav chợt sống lại.

Trong Vạn dặm yêu em, Khả Ngân hóa thân Linh, cô nghệ sĩ trẻ xinh đẹp với mối tình đầu không trọn vẹn. Nữ diễn viên có nhiều cảnh tương tác thân mật, ngọt ngào với bạn diễn Ấn Độ.

Khả Ngân sinh năm 1997, ban đầu là hot girl sau đó thử sức với lĩnh vực dẫn chương trình, diễn xuất và ca hát. Ở lĩnh vực phim ảnh, cô cũng để lại nhiều dấu ấn với Lật mặt 2: Phim trường, Hai Phượng, Hậu duệ mặt trời, 100 ngày bên em...