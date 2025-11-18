Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khả Ngân tình tứ với bạn diễn Ấn Độ

  Thứ ba, 18/11/2025 14:36 (GMT+7)
Trong "Vạn dặm yêu em", Khả Ngân vào vai một cô gái Việt có mối tình đầu với anh chàng Ấn Độ. Định mệnh khiến họ xa cách, rồi tình cờ tái ngộ trong một tình huống khó xử.

Vạn dặm yêu em (tựa tiếng Anh: Love In Vietnam) là phim điện ảnh hợp tác đầu tiên giữa Việt Nam và Ấn Độ sau 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyện phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết nổi tiếng Đức mẹ mặc áo choàng lông, có sự tham gia của diễn viên Khả Ngân.

Sau khi ra mắt tại Liên hoan phim Châu Á - Đà Nẵng hồi tháng 7 vừa qua, tác phẩm đã có hành trình vòng quanh thế giới, chiếu tại Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc và sắp tới sẽ trở lại Việt Nam vào tháng 1/2026.

Vạn dặm yêu em kể về Manav, thiếu gia của một gia đình tỷ phú Ấn Độ, đam mê tự do và âm nhạc, nhưng bị bác ruột gửi sang Việt Nam theo học ngành nông nghiệp. Ở mảnh đất xinh đẹp hình chữ S, Manav tình cờ thấy bức tranh của Linh, một nghệ sĩ bản địa. Như trúng tiếng sét ái tình, Manav yêu Linh từ cái nhìn đầu tiên.

Van dam yeu em anh 1

Khả Ngân trong Vạn dặm yêu em.

Khi hạnh phúc vừa chớm nở, những rào cản của hiện thực, khác biệt văn hóa và những quyết định từ thế hệ đi trước khiến đôi uyên ương buộc phải lìa xa. Manav trở về quê nhà, còn Linh ở lại Việt Nam, mang theo những ký ức về tình đầu tan vỡ. Nhiều năm sau, định mệnh một lần nữa sắp xếp cho họ tái ngộ tại Việt Nam, trong chính đám cưới kéo dài 7 ngày 7 đêm của Manav với cô bạn gái thanh mai trúc mã. Tình cờ gặp lại Linh, những xúc cảm ngày nào trong Manav chợt sống lại.

Trong Vạn dặm yêu em, Khả Ngân hóa thân Linh, cô nghệ sĩ trẻ xinh đẹp với mối tình đầu không trọn vẹn. Nữ diễn viên có nhiều cảnh tương tác thân mật, ngọt ngào với bạn diễn Ấn Độ.

Khả Ngân sinh năm 1997, ban đầu là hot girl sau đó thử sức với lĩnh vực dẫn chương trình, diễn xuất và ca hát. Ở lĩnh vực phim ảnh, cô cũng để lại nhiều dấu ấn với Lật mặt 2: Phim trường, Hai Phượng, Hậu duệ mặt trời, 100 ngày bên em...

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.

  • Trần Thị Kim Ngân

    Trần Thị Kim Ngân

    Khả Ngân tên thật là Trần Thị Kim Ngân là một hot girl nổi lên với hình tượng boxing girl cá tính, mạnh mẽ. Sau đó cô chuyển hướng sang lĩnh vực diễn xuất khi tham gia vào nhiều MV ca nhạc, phim điện ảnh như "Trở về 3", "Lật mặt 2", "Cao thủ ẩn danh". Khả Ngân đã từng được báo chí Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan và Thái Lan đăng tải nhiều hình ảnh và dành nhiều lời khen ngợi vẻ đẹp trong sáng của cô.

    Bạn có biết: Khả Ngân từng giành danh hiệu Miss Sport do báo Khăn Quàng Đỏ tổ chức năm 2010.

    • Ngày sinh: 31/07/1997
    • Chiều cao: 1.69 m

