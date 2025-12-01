Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kết quả Real Madrid vs Sevilla

  • Chủ nhật, 21/12/2025 02:30 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Mỗi trận đấu với HLV Xabi Alonso lúc này đều như một trận chung kết, và màn so tài với Sevilla ở vòng 17 La Liga trên sân Bernabeu không là ngoại lệ.

HLV Alonso gặp áp lực lớn.

Giới thiệu trận đấu

  • Real Madrid đang xếp thứ 2 ở La Liga mùa này, kém đội đầu bảng Barca khoảng cách 4 điểm.
  • Trong khi đó, Sevilla vừa có màn trình diễn xuất sắc tại La Liga cuối tuần trước, giành chiến thắng 4-0 trước Real Oviedo để vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng.

Lực lượng

  1. Real Madrid vắng Dani Carvajal (chấn thương đầu gối), Trent Alexander-Arnold (chấn thương đùi), Eder Militao (gân khoeo), Brahim Diaz (AFCON), Alvaro Carreras (bị treo giò) và Endrick (bị treo giò) trong trận đấu với Sevilla.
  2. Khả năng ra sân của Raul Asencio, Eduardo Camavinga, David Alaba, Antonio Rudiger, Federico Valverde và Ferland Mendy (cơ) còn bỏ ngỏ.
  3. Sevilla vắng Akor Adams (AFCON), Chidera Ejuke (AFCON), Ruben Vargas (đùi), Adnan Januzaj (đùi), Tanguy Nianzou (gân khoeo) và Gabriel Suazo (cơ bắp) chắc chắn sẽ vắng mặt. Kike Salas, Marcao, Cesar Azpilicueta và Orjan Nyland cũng có thể vắng mặt.
  4. Isaac Romero sẽ trở lại đội hình sau khi mãn hạn án treo giò.

Thống kê đáng chú ý

  1. Real Madrid thắng 6 trong 7 trận đấu trên sân nhà ở La Liga mùa này.
  2. Kể từ tháng 12/2008, Sevilla chưa từng đánh bại Real Madrid trên sân khách ở giải đấu quốc nội. "Los Blancos" đang có chuỗi 13 trận bất bại trước Sevilla.
  3. Sevilla thua 11 trong 13 trận gần nhất gặp Real Madrid.
  4. Tuy nhiên, đội khách có 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 4 trận thua trong 8 trận đấu xa nhà tại La Liga mùa này.
