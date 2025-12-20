Kết quả Man City vs West Ham

Thống kê trước trận:
- West Ham thua 15/16 chuyến làm khách gần nhất trước Man City tại Premier League. Lần thắng duy nhất diễn ra năm 2015, trước kỷ nguyên Pep Guardiola.
- Pep Guardiola chưa từng thua West Ham trong sự nghiệp cầm quân: 20 trận, thắng 17, hòa 3 (một trận hòa thua luân lưu ở League Cup).
- Man City toàn thắng 5 lần chạm trán West Ham gần nhất tại Ngoại hạng Anh, mỗi trận ghi ít nhất 3 bàn.
- "The Citizen"s bất bại 46 trận sân nhà tại Premier League trước các đội thuộc nhóm xuống hạng (42 thắng, 4 hòa); thắng 14 trận gần nhất với hiệu số 43-7.
- Kể từ đầu tháng 4, Man City là đội thắng nhiều trận sân nhà nhất (12) và giành nhiều điểm nhất (36); hiện toàn thắng 7 trận liên tiếp tại Etihad.
- West Ham đối diện nguy cơ rơi vào nhóm xuống hạng dịp Giáng sinh nếu không thắng; họ đã hòa 3 trận sân khách gần nhất, dù dẫn bàn ở hai trận trong số đó.
Lực lượng:
- Man City: Danh sách chấn thương tiếp tục kéo dài khi tài năng trẻ Oscar Bobb phải ngồi ngoài, bên cạnh những cái tên vắng mặt từ trước như Rodri, Mateo Kovacic, Jeremy Doku và John Stones. Ngoài ra, Omar Marmoush và Rayan Ait-Nouri không thể góp mặt do trở về khoác áo đội tuyển quốc gia tham dự AFCON.
- West Ham: Đội khách vẫn chưa thể có sự phục vụ của thủ môn Lukasz Fabianski vì chấn thương. Bên cạnh đó, Aaron Wan-Bissaka và El Hadji Malick Diouf cũng tạm chia tay CLB để làm nhiệm vụ quốc gia tại Cúp các quốc gia châu Phi.
Đội hình dự kiến:
- Man City: Trafford; Lewis, Khusanov, Ake, O’Reilly; Reijnders, Silva; Bobb, Cherki, Savinho; Haaland.
- West Ham: Areola; Mavropanos, Todibo, Kilman; Kante, Rodriguez, Paqueta, Scarles; Soucek, Wilson, Bowen.
