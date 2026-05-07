Kết quả giúp La Liga coi như có vé Champions League thứ 5

PSG giành vé vào chung kết Champions League, qua đó mang đến món quà cho La Liga trong cuộc đua giành suất thứ 5 dự Champions League.

La Liga hưởng lợi khi PSG vượt qua Bayern Munich.

Trước vòng bán kết, La Liga và Bundesliga cạnh tranh quyết liệt vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng hệ số UEFA mùa này. Trong khi đó, Premier League sớm chốt tấm vé thứ 5 dự Champions League bởi thành tích vượt trội của các đội bóng Anh.

Tây Ban Nha hiện có 21,781 điểm, nhỉnh hơn Đức với 21,357 điểm. Khoảng cách không lớn, nhưng việc Bayern Munich thất bại trước PSG khiến Bundesliga mất đi cơ hội tích lũy thêm điểm số quý giá.

Điều đó đồng nghĩa La Liga chiếm ưu thế cực lớn. Nếu giữ được vị trí hiện tại, Tây Ban Nha sẽ có tới 5 đại diện tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa sau. Và đội hưởng lợi trực tiếp lúc này là Real Betis.

Tuy nhiên, cuộc chiến chưa hoàn toàn khép lại. Kết quả loạt trận bán kết của Rayo Vallecano tại Europa Conference League và Freiburg ở Europa League sẽ quyết định cán cân cuối cùng. Rayo nắm lợi thế sau chiến thắng 1-0 trước Strasbourg ở lượt đi, trong khi Freiburg phải ngược dòng trước Braga sau thất bại 1-2.

Kịch bản xấu nhất với La Liga là Rayo bị loại còn Freiburg tiến sâu, thậm chí vô địch Europa League. Khi ấy, Bundesliga vẫn có cơ hội vượt lên ở những điểm số cuối cùng. Dù vậy, theo Marca, khả năng ấy không cao, đặc biệt sau cú ngã của Bayern trước PSG.

Trong mùa giải mà Premier League thống trị tuyệt đối về điểm hệ số, La Liga vẫn cho thấy sức sống mạnh mẽ nhờ thành tích ổn định ở các cúp châu Âu.

Bayern Munich có quyền ngẩng cao đầu, PSG quá xuất sắc Sáng 7/5, PSG là đội góp mặt tại trận chung kết Champions League 2025/26 sau khi cầm hòa Bayern Munich ở lượt về với tỷ số 1-1, qua đó đi tiếp với tổng tỷ số 6-5 sau 2 lượt trận.