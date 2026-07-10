Kẻ lạ mặt đột nhập đại bản doanh tuyển Anh

Liên đoàn Bóng đá Anh đang khẩn trương rà soát quy trình an ninh sau khi một người đàn ông mang theo cờ lê đột nhập trung tâm truyền thông tại Kansas City.

Tuyển Anh lại gặp rắc rối tại World Cup 2026.

Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) vừa thông báo về một sự cố an ninh nghiêm trọng xảy ra tại trung tâm truyền thông của đội tuyển quốc gia ở Kansas City hôm 9/7. Một người đàn ông mang theo cờ lê bất ngờ đột nhập vào tòa nhà trong tình trạng hoảng loạn, buộc lực lượng chức năng địa phương phải can thiệp và áp giải rời khỏi hiện trường.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, thầy trò Thomas Tuchel đang tập luyện tại Làng bóng đá Swope, cách đó khoảng nửa dặm. Nhờ buổi tập diễn ra vào giờ ăn trưa, không có thành viên nào của đội tuyển hay ban huấn luyện có mặt tại trung tâm truyền thông, giúp tránh được những rủi ro đáng tiếc. FA hiện phối hợp với cảnh sát để xem xét lại toàn bộ hệ thống bảo vệ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đội bóng.

Sự cố diễn ra ngay trước thềm trận tứ kết World Cup 2026 giữa tuyển Anh và Na Uy vào ngày 12/7. Nếu giành chiến thắng, "Tam sư" sẽ di chuyển từ vùng Trung Tây đến Miami, Florida để chuẩn bị cho trận bán kết gặp Argentina hoặc Thụy Sĩ.

Về mặt lực lượng, tuyển Anh gặp tổn thất khi trung vệ Jarell Quansah bị cấm thi đấu 2 trận do thẻ đỏ. Theo kế hoạch, toàn đội hy vọng sẽ trở lại căn cứ tại Kansas City vào tuần tới để tiếp tục hành trình chinh phục cúp vàng World Cup.

Kane nói không ra hơi sau chiến thắng trước Mexico Sáng 6/7, sau khi cùng tuyển Anh đánh bại chủ nhà Mexico 3-2 ở vòng 16 đội World Cup 2026, Harry Kane có phát ngôn đáng chú ý.