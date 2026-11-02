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Thể thao

Kế hoạch chuyển nhượng của Real Madrid

  • Thứ hai, 2/11/2026 18:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Real Madrid có kế hoạch cho kỳ chuyển nhượng tháng 1/2027 và tin rằng đội hình hiện tại đủ sức giúp CLB trở lại đỉnh cao.

Real sẽ không tăng cường đội hình trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Ảnh: Reuters.

Theo AS, Real Madrid không muốn thay đổi chính sách chuyển nhượng quen thuộc. Đội bóng Hoàng gia sẽ không chủ động tìm kiếm tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, bất chấp những lo ngại về lực lượng và các đồn đoán liên quan đến nhu cầu tăng cường tuyến giữa.

Ban lãnh đạo tại Valdebebas vẫn đặt niềm tin vào đội hình hiện tại. Họ cho rằng những cầu thủ đang có đủ khả năng giúp Real Madrid chấm dứt chuỗi 18 tháng không giành danh hiệu. Những chấn thương hay cơ hội xuất hiện trên thị trường cũng chưa đủ để khiến CLB thay đổi kế hoạch.

Ở nhiệm kỳ đầu tiên, HLV Jose Mourinho từng được đáp ứng yêu cầu bổ sung nhân sự trong tháng 1 với hai thương vụ đáng chú ý. Real Madrid chiêu mộ Emmanuel Adebayor năm 2011 và đưa Diego Lopez trở lại năm 2013. Tuy nhiên, đó là những lần hiếm hoi đội bóng thực hiện động thái đáng kể ở phiên chợ giữa mùa.

Khả năng Real Madrid gọi lại các cầu thủ đang thi đấu theo dạng cho mượn cũng chưa được quyết định. Jacobo Ramon và Nico Paz là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Cả hai hiện khoác áo Como và thu hút sự chú ý bằng màn trình diễn của mình.

Dù vậy, ban lãnh đạo chưa muốn vội vàng. Họ dự kiến đánh giá tình hình vào nửa sau mùa giải 2026/27, dựa trên phong độ và nguyện vọng của từng cầu thủ. Jacobo Ramon được xem là phương án kế thừa Antonio Rudiger trong tương lai. Rafa Marin và Victor Munoz cũng nằm trong danh sách có thể trở lại.

Màn trình diễn của Real Madrid tại Camp Nou, với Bernardo Silva và Arda Guler nổi bật, càng củng cố niềm tin của ban lãnh đạo. Mourinho vì thế chưa chịu sức ép phải bổ sung lực lượng ngay lập tức.

Real Madrid có thể thực hiện những thay đổi lớn hơn vào mùa hè 2027. Khi đó, tương lai của nhiều cầu thủ sẽ được định đoạt dựa trên đóng góp thực tế trong cả mùa giải.

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Đào Trần

Real Mourinho chuyển nhượng Real Madrid Jose Mourinho

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

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