Katy Perry phải hủy show vào phút chót

Katy Perry phải hủy show tại Bỉ vào phút chót vì thời tiết xấu. Nữ ca sĩ cho biết cô cảm thấy không vui nhưng an toàn của 55.000 khán giả là ưu tiên hàng đầu.

Theo USA Today, ngày 27/6 (giờ địa phương), Katy Perry dự kiến biểu diễn tại lễ hội Werchter Boutique, tổ chức ở khu vực ngoại ô Brussels, Bỉ. Tuy nhiên, phần trình diễn của nữ ca sĩ đã bị hủy vào phút chót sau khi giới chức địa phương yêu cầu kết thúc sự kiện sớm vì lo ngại thời tiết khắc nghiệt.

Trong bài đăng trên Instagram, Katy Perry cho biết cô đang ở hậu trường, trong quá trình làm tóc và trang điểm, thì nhận được thông báo về việc hủy buổi diễn. Nữ ca sĩ nói quyết định này nằm ngoài tầm kiểm soát của cô và xuất phát từ “lệnh hủy bắt buộc của chính phủ” do thời tiết xấu cùng các lo ngại về an toàn đám đông.

Ca sĩ Katy Perry tại một sự kiện âm nhạc. Ảnh: REUTERS.

“Tôi cũng không vui giống như các bạn. Thật không may, chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, nhưng sự an toàn của tất cả 55.000 khán giả luôn phải được đặt lên hàng đầu”, Katy Perry chia sẻ.

Giọng ca Roar cũng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì không thể gặp họ trong đêm diễn. Cô cho biết đã rất mong chờ được trở lại sân khấu tại Werchter sau 17 năm, thậm chí còn dự định mặc lại bộ trang phục từng sử dụng trong buổi biểu diễn năm 2009.

Theo thông báo từ ban tổ chức Werchter Boutique, lễ hội kết thúc sau phần trình diễn của Pitbull. Ban tổ chức cho biết việc kết thúc sự kiện sớm nhằm bảo đảm khán giả rời khỏi khu vực lễ hội một cách an toàn, trật tự và có thể trở về nhà trước khi thời tiết diễn biến xấu hơn.

Trước đó, Viện Khí tượng Hoàng gia Bỉ đã ban hành cảnh báo cấp cam về các cơn bão mạnh từ 18h ngày 27/6 đến 6h sáng 28/6. Một số khu vực tại Bỉ ghi nhận tình trạng ngập đường và đóng cửa giao thông trong bối cảnh nước này đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục.

Theo lịch trình, Katy Perry đang lưu diễn tại châu Âu, tham gia nhiều lễ hội âm nhạc và các buổi hòa nhạc riêng. Buổi biểu diễn tiếp theo của cô dự kiến diễn ra tại DEPOT Live ở Cardiff Castle, xứ Wales.

Katy Perry và Justin Trudeau bị bắt gặp trên sóng truyền hình World Cup.

Đời tư của Katy Perry thời gian qua cũng thu hút sự chú ý khi nữ ca sĩ hẹn hò Justin Trudeau, cựu Thủ tướng Canada. Truyền thông quốc tế bắt đầu đặt nghi vấn về mối quan hệ của cả hai từ giữa năm 2025, sau khi họ được nhìn thấy xuất hiện cùng nhau tại Montreal, Canada. Sau đó, Trudeau cũng được cho là đã có mặt tại một đêm diễn của Katy Perry, làm dấy lên thêm sự quan tâm của công chúng.

Đến năm 2026, mối quan hệ của Katy Perry và Justin Trudeau tiếp tục trở thành chủ đề được chú ý khi cả hai sánh đôi tại một số sự kiện công khai, trong đó có buổi ra mắt phim hòa nhạc Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris tại Liên hoan phim Tribeca.