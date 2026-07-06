Kane đi vào lịch sử theo cách khó tin

Harry Kane vừa đi vào lịch sử World Cup khi trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ năm 1966 vừa ghi bàn vừa trực tiếp mang về quả phạt đền cho đối phương.

Harry Kane trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau tại Azteca.

Trong trận thắng 3-2 Mexico tại vòng 16 đội World Cup 2026, tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich trở thành cầu thủ đầu tiên vừa sút phạt đền thành công, vừa phạm lỗi dẫn đến quả penalty cho đối phương trong cùng một trận đấu.

Trận đấu bắt đầu xoay quanh Kane từ phút 58, khi anh thực hiện pha tì đè đẳng cấp, tạo điều kiện cho Anthony Gordon băng xuống buộc thủ thành đối phương phạm lỗi.

Trên chấm 11 m ở phút 60, ngôi sao sinh năm 1993 dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 3-1. Tuy nhiên, kịch tính đẩy lên cao trào chỉ 8 phút sau đó, khi chính anh trong nỗ lực lùi về phòng ngự lại đốn ngã Brian Gutierrez trong vòng cấm địa đội nhà.

Dù ban đầu trọng tài Alireza Faghani không thổi phạt, sau khi tham khảo VAR và trực tiếp xem lại băng hình, ông quyết định trao quả phạt đền cho Mexico ở phút 68.

R aul Jimenez sau đó tận dụng thành công cơ hội để rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3. Khoảnh khắc này không chỉ khiến tuyển Anh rơi vào thế chống đỡ vất vả mà còn chính thức xác lập kỷ lục cho Kane.

Dẫu sao "Tam sư" vẫn bảo toàn tấm vé vào tứ kết sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Theo lịch, thầy trò Tuchel sẽ chạm trán tuyển Na Uy vào ngày 12/7.

Mexico rút ngắn tỷ số 2-3 trước Anh Sáng 6/7, Raul Jimenez lập công giúp chủ nhà Mexico rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 trước tuyển Anh ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.