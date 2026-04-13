Kane, Bale gia nhập CLB golf đại gia tại Anh

Queenwood, CLB golf kín tiếng bậc nhất châu Âu, trở thành điểm hẹn riêng tư của những ngôi sao như Harry Kane và Gareth Bale, nơi đẳng cấp thể thao gắn liền với đặc quyền xa xỉ.

Golf trở thành niềm đam mê của Bale từ trước khi giải nghệ.

Ẩn mình tại vùng Surrey, Queenwood Golf Club được xem là "phiên bản Augusta" của nước Anh, nhưng mức độ riêng tư còn được đẩy lên cao hơn. Không website, không thông tin liên hệ công khai, nơi đây chỉ mở cửa với những thành viên được tuyển chọn kỹ lưỡng.

Trong danh sách đó, sự xuất hiện của Harry Kane và Gareth Bale cho thấy sức hút đặc biệt của CLB này với giới cầu thủ hàng đầu. Kane, đội trưởng tuyển Anh, được cho là thường xuyên lui tới đây, tận hưởng không gian tách biệt hoàn toàn khỏi truyền thông.

Với Bale, một người có niềm đam mê golf nổi tiếng, Queenwood gần như là môi trường lý tưởng để anh duy trì thói quen chơi golf bên cạnh các hoạt động thương mại của bản thân.

Không chỉ là nơi giải trí, Queenwood còn mang tính biểu tượng cho sự tôn trọng quyền cá nhân. Điều này giúp những tay golf chuyên nghiệp, trong đó có nhiều vận động viên thể thao đỉnh cao, có không gian tập luyện chất lượng cao mà vẫn giữ được sự riêng tư tuyệt đối.

Chi phí gia nhập được đồn đoán vượt 200.000 bảng, chưa kể các khoản phí duy trì hàng năm. Nhưng với những tên tuổi như Kane hay Bale, giá trị lớn nhất không nằm ở tiền bạc, mà ở trải nghiệm không bị làm phiền.

Quy định "không máy ảnh" và hạn chế liên lạc khiến Queenwood trở thành "vùng an toàn" hiếm hoi, nơi các ngôi sao có thể tạm rời xa ánh đèn sân khấu và cả cánh săn tin ảnh.

Danh sách thành viên giàu có khác bao gồm các ngôi sao Hollywood như Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones và Hugh Grant.

Những ngôi sao Ryder Cup như Rory McIlroy và Justin Rose cũng sử dụng sân để tập luyện, tránh xa ống kính paparazzi. Vào mùa xuân, mặt cỏ được cắt đúng chuẩn như Augusta để các tay golf chuyên nghiệp chuẩn bị cho The Masters.

