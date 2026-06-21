Kamada tái lập kỷ lục lịch sử của Nhật Bản

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Daichi Kamada tái lập kỷ lục World Cup của tuyển Nhật Bản.
Tại World Cup 2026, Kamada ghi bàn trong trận hoà 2-2 trước Hà Lan hôm 15/6, trước khi tiếp tục lập công trong trận thắng Tunisia 4-0 sáng 21/6. Hiệu suất săn bàn ấn tượng của ngôi sao Nhật Bản trực tiếp đưa đội nhà leo lên vị trí thứ hai bảng F.
Bên cạnh Kamada, Ayase Ueda cũng xác lập một cột mốc lịch sử mới cho bóng đá xứ sở mặt trời mọc. Đây là lần đầu tiên sau 8 kỳ tham dự World Cup, đại diện châu Á mới có một cầu thủ ghi được nhiều hơn một bàn thắng trong một trận đấu đơn lẻ.
Sau trận thắng dễ Tunisia, Nhật Bản sẽ hướng đến cuộc chạm trán Thụy Điển ở lượt cuối bảng F vào ngày 26/6. Thầy trò Moriyasu tạm thời đứng thứ hai, bằng điểm với Hà Lan (4) nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng bại.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.