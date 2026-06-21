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Thể thao World Cup 2026

Kamada tái lập kỷ lục lịch sử của Nhật Bản

  • Chủ nhật, 21/6/2026 19:41 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Daichi Kamada trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử tuyển Nhật Bản ghi bàn trong cả hai trận mở màn tại đấu trường World Cup.

Daichi Kamada tái lập kỷ lục World Cup của tuyển Nhật Bản.

Tại World Cup 2026, Kamada ghi bàn trong trận hoà 2-2 trước Hà Lan hôm 15/6, trước khi tiếp tục lập công trong trận thắng Tunisia 4-0 sáng 21/6. Hiệu suất săn bàn ấn tượng của ngôi sao Nhật Bản trực tiếp đưa đội nhà leo lên vị trí thứ hai bảng F.

Trong quá khứ, Junichi Inamoto là người đầu tiên thiết lập kỷ lục này tại World Cup 2002. Cựu danh thủ Nhật Bản ghi bàn trong trận hòa 2-2 với Bỉ (ngày 4/6/2002) và ghi bàn thắng duy nhất giúp Nhật Bản đánh bại Nga 1-0 (ngày 9/6/2002).

Những pha lập công của Inamoto khi đó được xem là bước ngoặt mang tính lịch sử, đánh dấu những chiến thắng đầu tiên của Nhật Bản tại đấu trường thế giới.

Bên cạnh Kamada, Ayase Ueda cũng xác lập một cột mốc lịch sử mới cho bóng đá xứ sở mặt trời mọc. Đây là lần đầu tiên sau 8 kỳ tham dự World Cup, đại diện châu Á mới có một cầu thủ ghi được nhiều hơn một bàn thắng trong một trận đấu đơn lẻ.

Sau trận thắng dễ Tunisia, Nhật Bản sẽ hướng đến cuộc chạm trán Thụy Điển ở lượt cuối bảng F vào ngày 26/6. Thầy trò Moriyasu tạm thời đứng thứ hai, bằng điểm với Hà Lan (4) nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Nhật Bản nâng tỷ số lên 3-0 Junya Ito thoát xuống dứt điểm gọn gàng giúp đại diện châu Á cầm chắc thắng lợi trước Tunisia trong trận đấu thuộc lượt hai bảng F World Cup 2026 sáng 21/6.

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Huy Trưởng

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