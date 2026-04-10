Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Kaity Nguyễn ở tuổi 27

  • Thứ sáu, 10/4/2026 10:03 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Kaity Nguyễn chia sẻ loạt ảnh đón sinh nhật tuổi 27. Thời gian qua, cô ít xuất hiện trước truyền thông, thay vào đó tập trung tham gia diễn xuất, vừa phát triển công việc sản xuất, đầu tư phim.

Mới đây, Kaity Nguyễn đăng tải loạt ảnh mừng sinh nhật tuổi 27, thu hút sự chú ý của khán giả. Nữ diễn viên xuất hiện với trang phục giản dị, buộc tóc gọn gàng, ôm gấu bông trên tay, biểu cảm nhẹ nhàng, tự nhiên.

Trong loạt ảnh đăng kèm, Kaity Nguyễn chia sẻ những lẵng hoa và quà tặng từ đối tác, bạn bè cùng người hâm mộ. Cô cũng gửi lời cảm ơn trước tình cảm mà mọi người dành cho mình, đồng thời bày tỏ niềm vui khi nhận được sự quan tâm trong dịp đặc biệt.

"Bé An (PV: tên thật của Kaity Nguyễn) sinh nhật 17 tuổi lần thứ n. Cảm ơn mọi người đã yêu thương thật nhiều", cô viết kèm bài đăng.

Kaity Nguyễn đăng ảnh mừng sinh nhật tuổi 27. Ảnh: @kaitynguyen.

Thời gian gần đây, Kaity Nguyễn không xuất hiện dày đặc trên truyền thông như trước, thay vào đó tập trung nhiều hơn cho các kế hoạch nghề nghiệp. Nữ diễn viên xây dựng công ty riêng, đồng thời từng bước tham gia sâu hơn vào lĩnh vực sản xuất phim. Yêu nhầm bạn thân còn đánh dấu màn dấn thân của Kaity Nguyễn vào công việc sản xuất.

Trong khi đó, ở dự án Tử chiến trên không, Kaity Nguyễn tham gia diễn xuất, đồng thời giữ vai trò giám đốc sản xuất, nhà đầu tư. Trong phim, nhân vật của cô lấy cảm hứng từ tiếp viên Huỳnh Thu Cúc trong sự kiện cướp máy bay có thật năm 1978. Đây cũng là lần hiếm hoi nữ diễn viên thử sức với thể loại hành động, đòi hỏi nhiều cảnh quay trong không gian hẹp.

Trước đó, sự nghiệp của Kaity Nguyễn có giai đoạn chững lại khi hai dự án liên tiếp là Công tử Bạc LiêuYêu nhầm bạn thân không đạt doanh thu như kỳ vọng. Với Tử chiến trên không, tác phẩm hiện đạt doanh thu khoảng 154 tỷ đồng, Kaity Nguyễn phần nào lấy lại đà phát triển.

Dù diễn xuất chỉ được đánh giá ở mức tròn trịa, chưa tạo nhiều đột phá, nhưng việc tham gia sản xuất và đầu tư được xem là bước tiến đáng chú ý, cho thấy sự chủ động của nữ diễn viên trong việc định hình sự nghiệp lâu dài.

Trước đó, Kaity Nguyễn được đánh giá là nữ diễn viên nổi bật, sau 9 năm bước vào địa hạt điện ảnh. Các dự án có sự góp mặt của cô như Em chưa 18, Gái già lắm chiêu V, Tiệc trăng máu, Người vợ cuối cùng đều có doanh thu cao ngoài rạp và nhận được những phản hồi tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả.

Minh An

Kaity Nguyễn tuổi 27 sinh nhật giải trí

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý