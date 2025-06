Juventus thắng đậm 5-0 ở FIFA Club World Cup 2025

Sân Audi Field chứng kiến màn thị uy sức mạnh của "Bà đầm già" thành Turin. Ngay trong hiệp 1, Juventus dẫn trước tới 4-0 nhờ cú đúp của Randal Kolo Muani cùng các pha lập công của Francisco Conceicao và Kenan Yildiz. Đến phút 58, Conceicao hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 5-0 khi trận đấu còn hơn 30 phút.

Thế trận trên sân hoàn toàn nghiêng về đại diện Serie A, khi họ kiểm soát bóng tới 64%, tung ra 16 cú sút (gần gấp đôi đối thủ), cùng 7 lần dứt điểm trúng đích. Trong khi đó, Al Ain - nhà vô địch AFC Champions League 2023/24, gần như không thể chống đỡ sức ép. Họ có 9 cú sút, 5 lần trúng đích và không một lần làm khó được thủ môn Juventus.

Trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 2, đại diện Serie A chơi thong dong nhưng đủ để bảo toàn tỷ số trước đội bóng UAE. Al Ain thi đấu nỗ lực nhưng không thể xuyên thủng được mành lưới Juventus.

Đây là trận thắng đậm thứ nhì tại giải năm nay, cho thấy chênh lệch lớn về đẳng cấp giữa các đội bóng châu Âu với phần còn lại. Với 3 điểm đầu tay và hiệu số ấn tượng, Juventus coi như đặt một chân vào vòng sau và sẽ cạnh tranh ngôi đầu bảng với Man City.

Ở trận đấu sớm, thầy trò HLV Pep Guardiola dễ dàng Wydad AC của Morocco với tỷ số 2-0 dù không tung ra sân đội hình mạnh nhất.

