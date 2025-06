Fan Real yêu cầu Alonso loại một cầu thủ

Trên sân Hard Rock ở Miami, Gonzalo Garcia đưa đại diện La Liga vươn lên dẫn trước ở phút 34, nhưng Ruben Neves kịp san bằng tỷ số từ chấm 11 m trước giờ nghỉ. Ở cuối trận, Real có cơ hội kết liễu đối thủ nhưng cú sút penalty của Federico Valverde bị thủ thành Bono cản phá.

Đây cũng là trận đầu tiên của HLV Xabi Alonso trên cương vị thuyền trưởng Real Madrid. Chiến lược gia người Tây Ban Nha trao cơ hội đá chính cho hai tân binh Dean Huijsen và Trent Alexander-Arnold. Ngoài ra, Jude Bellingham và Rodrygo cũng góp mặt từ đầu.

Tuy nhiên, Fran Garcia mới là cái tên bị "soi" nhiều nhất sau màn trình diễn gây thất vọng nặng nề. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV không ngần ngại gọi anh là cầu thủ tệ nhất trận. Một tài khoản bình luận: "Chưa thấy cầu thủ chạy cánh nào đá hậu vệ tệ như Fran Garcia. Cậu ta không hiểu gì về vị trí phòng ngự".

Một người khác nhận xét: "Fran không chịu nổi áp lực tại Real. Khả năng hạn chế đến đáng sợ. Hy vọng Alvaro Carreras sớm mang tới sự khác biệt". Một tài khoản khác gay gắt: "Fran Garcia cần rời đội. Không hỗ trợ tấn công, ngại va chạm và đánh đầu cũng không xong".

Real Madrid đang tìm kiếm một hậu vệ trái chất lượng. Alvaro Carreras – cầu thủ từng thuộc biên chế Man Utd và đang thi đấu nổi bật tại Benfica – được cho là mục tiêu hàng đầu trong kế hoạch của Alonso.

Real sẽ tiếp tục hành trình tại Club World Cup vào cuối tuần này, chạm trán đại diện Mexico – Pachuca.

