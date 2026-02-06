Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Juventus thảm bại theo cách khó tin

  Thứ sáu, 6/2/2026 06:41 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rạng sáng 6/2, Juventus phải nói lời chia tay Coppa Italy theo cách cay đắng khi thua thảm 0-3 trước Atalanta ở vòng tứ kết.

Juventus tạo nhiều cơ hội nhưng không ghi bàn.

Sân New Balance Arena trở thành điểm đến ác mộng, khi mọi toan tính của thầy trò Luciano Spalletti đều sụp đổ. Trận đấu cho thấy sự khác biệt rõ rệt về độ hiệu quả, khi Atalanta tận dụng cơ hội vượt trội. Ngược lại, "Bà đầm già" kiểm soát bóng tới 60%, tung ra 11 cú sút nhưng không ghi nổi một bàn.

Hai đội nhập cuộc với nhịp độ cao và sẵn sàng chơi ăn miếng trả miếng. Juventus tạo ra những cơ hội rõ nét đầu tiên, trong đó Chico Conceicao liên tục khuấy đảo cánh phải. Phút 21, tiền đạo người Bồ Đào Nha vượt qua thủ môn Carnesecchi, nhưng cú dứt điểm lại tìm đến xà ngang trong sự tiếc nuối của đXem trướcội khách.

Khi thế trận đang cân bằng, bước ngoặt xuất hiện ở phút 27. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Bremer để bóng chạm tay trong vòng cấm và cho Atalanta hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, Gianluca Scamacca dứt điểm lạnh lùng, mở tỷ số và giúp đội chủ nhà chiếm ưu thế tâm lý rõ rệt trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Juventus buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ. Dù kiểm soát bóng vượt trội và liên tục gây sức ép, sự thiếu sắc bén khiến mọi nỗ lực trở nên vô nghĩa. Jonathan David bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, còn Weston McKennie đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc ở phút 67.

Không tận dụng được cơ hội, Juventus phải trả giá. Phút 77, Atalanta phản công sắc lẹm, Raoul Bellanova kiến tạo để Kamaldeen Sulemana dễ dàng nhân đôi cách biệt. Đến phút 85, Mario Pasalic ấn định chiến thắng 3-0, khép lại trận đấu đáng quên của đội khách.

Chiến thắng thuyết phục giúp Atalanta hiên ngang tiến vào bán kết Coppa Italy, trong khi Juventus phơi bày rõ hạn chế ở khâu dứt điểm dù tạo ra không ít cơ hội.

