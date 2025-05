Justin Bieber suy sụp tinh thần

Justin Bieber đăng tài loạt bài viết tiết lộ nhiều góc khuất về bản thân. Nam ca sĩ đang nỗ lực vượt qua khoảng thời gian khủng hoảng tinh thần.

Theo The Sun, Justin Bieber tiếp tục khiến khán giả xôn xao với loạt bài đăng trên trang cá nhân. Giọng ca Never Say Never tiết lộ bản thân từng gây nhiều tổn thương cho người khác, thừa nhận còn nhiều khuyết điểm. Đã có thời điểm anh nhận ra và nỗ lực để thay đổi bản thân.

Justin Bieber trượt dài do tinh thần không ổn định. Ảnh: @justinbieber.

Trong bài đăng đầu tiên, Justin Bieber viết: "Tôi chỉ là một chàng trai bình thường có nhiều khuyết điểm, tôi đã làm những điều gây tổn thương cho người khác. Tôi vẫn tiếp tục làm và nói những điều vô tình làm tổn thương người khác. Song, sáng nay tôi thức dậy mong muốn bản thân phát triển và không ích kỷ như vậy nữa. Tình yêu giúp bạn tha thứ và yêu thương ngay cả kẻ thù của mình".

Lúc sau, Justin Bieber đăng tải một bài viết khác về sự ích kỷ của bản thân: "Đôi khi, tôi muốn nói với mọi người rằng mình ích kỷ như thế nào. Có thể mọi người sẽ tin thưởng hoặc thất vọng. Nếu tôi thành thật về điều đó thì tôi không còn đủ tư cách để hòa nhập nữa. Dẫu vậy, tôi càng trung thực về con người thật của mình thì tôi càng có nhiều tự do hơn".

Tới bài viết thứ ba, giọng ca Love Yourself thừa nhận không thể kiểm soát được cảm xúc. Hàng ngày, nam ca sĩ phải vật lộn với những dòng suy nghĩ tích cực và tiêu cực. Cuối cùng, Justin Bieber cho rằng việc cố gắng không hiệu quả bởi anh đã nỗ lực suốt thời gian qua.

Thời gian gần đây, sức khỏe tinh thần của Justin Bieber trở thành chủ đề tranh luận khi liên tiếp hành động bất thường. Nguồn tin từ Page Six tiết lộ ca sĩ người Canada chi nhiều hơn số tiền kiếm được, mải mê tiệc tùng, cắt đứt nhiều quan hệ thân thiết và không thể hiện trách nhiệm ngay cả khi đã có vợ con.