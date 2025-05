Con dâu 'chướng' của David Beckham

Nicola Peltz sinh năm 1995 tại New York, Mỹ, là con gái của tỷ phú Nelson Peltz và người mẫu Claudia Heffner Peltz. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với vai diễn trong Deck the Halls, sau đó gây được chú ý và nhận được nhiều lời mời đóng phim. Tên tuổi của dâu cả nhà Becks được đông đảo khán giả biết đến sau vai diễn trong The Last Airbender. Cô sau đó tiếp tục dắt túi nhiều dự án lớn, điển hình như Transformers: Age of Extinction hay series truyền hình Bates Motel.