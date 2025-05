Dàn mỹ nhân trong phim Ma Dong Seok

Dưới màn thể hiện của Jung Ji So, Eun Seo đưa người xem từ bất ngờ này tới bất ngờ khác với những màn chuyển biến tâm lý đột ngột, cho thấy sự trở mặt của linh hồn ác quỷ. Ở độ tuổi còn khá trẻ, Ji So được giới chuyên môn đánh giá cao khi liên tục dắt túi những vai diễn nặng tâm lý. Trước Đêm thánh: Hội săn quỷ, cô nàng gen Z cũng từng ghi dấu ấn qua những bom tấn như Parasite hay The Cursed. Ảnh: @mint_ziso.