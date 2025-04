14 năm đầy thăng trầm của ‘chiến binh mùa đông’

14 năm kể từ lần đầu xuất hiện với “The First Avenger”, Bucky Barnes tới nay đã trở thành một mảnh ghép bền bỉ, nhưng cũng cô độc nhất trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Hiếm ai để ý việc Bucky Barnes (Sebastian Stan) là một trong những nhân vật “lâu đời” nhất trong bản hùng ca MCU. Lần đầu xuất hiện từ Captain America: The First Avenger (2011), tới nay, người bạn thân của cựu Captain America Steve Rogers đã có 14 năm đồng hành cùng Vũ trụ Điện ảnh Marvel, trải qua hàng loạt sự kiện và những bước ngoặt mang tính trọng đại.

Sản phẩm của cuộc “tẩy não”

Bucky kết thân với Steve từ khi cả hai còn nhỏ, sống ở khu Brooklyn, New York. Có vẻ ngoài cao lớn, anh không hề kì thị mà vẫn luôn yêu thương và bảo vệ cậu bạn ốm yếu khỏi sự trêu chọc, bắt nạt của lũ bạn đồng trang lứa. Cũng chính tình bạn thuần khiết, không vụ lợi này đã ảnh hưởng rất lớn đến số phận của cả hai sau này.

Việc Bucky gia nhập quân ngũ đã truyền cảm hứng cho Steve đăng ký tuyển quân, rồi sau này được lựa chọn để trở thành Captain America. Chiến tích đầu tiên của Đội trưởng Mỹ chính là giải cứu bạn thân cùng nhiều quân nhân khác bị phát-xít Đức bắt giữ. Chứng kiến cậu nhóc yếu đuối ngày nào giờ đã trở thành một siêu chiến binh, Bucky cũng không hề nảy sinh lòng đố kỵ. Anh chấp nhận lùi về phía sau, làm phụ tá cho người bạn mà năm xưa mình từng chở che, bảo vệ.

Bucky sau đó trở thành một trong các thành viên sáng lập nhóm Howling Commandos, tham gia nhiều chiến dịch nguy hiểm. Nhưng trong một vụ phục kích, anh trọng thương và bị bắt giữ bởi tổ chức HYDRA. Chúng tiêm lên người Bucky huyết thanh siêu chiến binh từng thay đổi số phận của Steve Rogers, đồng thời tẩy não anh trở thành một sát thủ máu lạnh - Winter Soldier (Chiến binh mùa đông).

Suốt hàng chục năm, anh bị cho ngủ đông và chỉ được đánh thức mỗi khi cần thực hiện nhiệm vụ. Thời kỳ đen tối nhào nặn Bucky như một công cụ vô tri, hoàn toàn mất đi ký ức lẫn cảm xúc và trở thành công cụ phục vụ cho những mưu đồ đen tối.

Winter Soldier trở thành một trong các phản diện ấn tượng nhất mà Marvel từng đưa lên màn ảnh.

Bucky từng ám sát Howard Stark (John Slattery) cùng vô số mục tiêu khác của Hydra. Cho đến Captain America: The Winter Soldier (2014), anh cuối cùng lại có cơ hội tái ngộ người bạn cũ Steve Rogers. Chỉ là khi này, tình cảnh của bộ đôi trở nên thật éo le khi bị kéo về hai phía chiến tuyến. Bucky, sau khi bị tẩy não, cũng không còn ký ức về người bạn năm xưa. Cả hai lao vào một cuộc đối đầu nghẹt thở, biến The Winter Soldier trở thành một trong các bom tấn đỉnh cao của thể loại siêu anh hùng, với những cảnh hành động đã trở thành kinh điển.

Hình ảnh gã sát thủ máu lạnh, chiến đấu và ra tay tàn nhẫn của Bucky Barnes được đông đảo người xem nhận xét là phản diện ấn tượng bậc nhất mà MCU từng tạo ra.

Sự chuộc lỗi

Sau những sự kiện của Captain America: The Winter Soldier, Bucky dần khôi phục lại ý thức và trở nên dằn vặt về những lỗi lầm mà mình gây ra. Anh chàng sau đó trở thành trung tâm của Captain America: Civil War (2016), khi là nhân tố gây chia rẽ giữa Đội trưởng Mỹ và Iron Man (Robert Downey Jr.) cùng cả nhóm Avengers.

Trong cuộc xung đột nảy lửa ấy, Bucky không chỉ giằng co giữa hai đồng đội, mà còn đối mặt trực diện với quá khứ nhuốm máu. Anh buộc phải nhìn thẳng vào tội lỗi, khi đã ra tay sát hại bố mẹ Tony dưới sự điều khiển của HYDRA. Kết thúc cuộc “nội chiến” của đội Avengers, Bucky được đưa tới Wakanda để mãi mãi thoát khỏi việc bị HYDRA kiểm soát tâm trí.

Wakanda không chỉ cứu chữa cơ thể của Bucky, mà còn cưu mang tâm hồn anh - thứ vốn đã mục ruỗng sau những tháng năm dài sống trong xiềng xích. Họ trao cho anh một cái tên mới, White Wolf, như cách người ta gọi một kẻ lưu lạc tìm được bầy đàn. Tại vùng đất xa lạ, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Bucky dần tháo gỡ những rào cản vướng mắc.

Bucky hiện lên đầy cảm xúc dưới màn hóa thân của tài tử Sebastian Stan.

Chàng siêu chiến binh tiếp tục góp mặt trong trận đại chiến Avengers: Infinity War (2018) khi quân đoàn của Thanos (Josh Brolin) tấn công Wakanda, hòng tước đoạt viên đá trên trán Vision để thực hiện cú búng tay lịch sử, xóa sổ một nửa số sinh vật sống trong vũ trụ. Bucky, đen đủi thay, lại nằm trong số nạn nhân bị “bay màu” sau sự kiện này. Sự ra đi của Bucky cùng nhiều đồng đội khác để lại những khoảng trống không thể lấp đầy trong tâm trí Steve và những người ở lại.

Để rồi, màn tái xuất của “chiến binh mùa đông” khi được đưa trở lại tham chiến trong Avengers: Endgame (2019) gây được xúc động mạnh mẽ. Sát cánh bên đồng đội, nhóm Avengers cùng những người bạn tạo nên cuộc đại chiến bùng nổ bậc nhất lịch sử màn ảnh rộng. Endgame khi đó làm dậy sóng phòng vé toàn cầu, tạm dẫn đầu danh sách phim ăn khách nhất lịch sử, trước khi vị trí đó bị Avatar lấy lại.

Trận thư hùng trong Endgame cũng chứng kiến những lời tạm biệt đầy xót xa. Ở cuối phim, Bucky Barnes đã thấy cảnh Steve trao lại chiếc khiên cùng danh hiệu Captain America cho Sam Wilson (Anthony Mackie). Thế nhưng, vì sợ hãi không thể gánh vác nổi trọng trách, Sam để lại tấm khiên cho chính phủ Mỹ. Chính điều này khiến Bucky vô cùng phẫn nộ.

Mối quan hệ của họ sau đó được đào sâu trong mini-series The Falcon and the Winter Soldier. Đồng thời, loạt phim cũng cho thấy hình ảnh một siêu chiến binh già cỗi, sống trong thời đại không phải của mình, chẳng có ai thân thích và vẫn ám ảnh từ nỗi đau trong quá khứ.

Kết thúc chuỗi phim, Sam chấp nhận danh hiệu Captain America mới. Bucky cũng quyết định sẽ sống tiếp để chuộc lỗi. Sang tới Captain America: Brave New World ra mắt cách đây ít lâu, khán giả mới được biết anh đã trở thành một Nghị sĩ Mỹ. Giờ đây, Bucky dần chấp nhận quá khứ và quyết định cứu chuộc những lỗi lầm mà mình từng gây ra.

Bucky trở lại với Thunderbolts, cùng nhóm phản anh hùng đối đầu Sentry.

Trong Thunderbolts tới đây, “chiến binh mùa đông” sẽ đóng vai trò là sợi dây kết nối các thành viên Ghost, Red Guardian, Taskmaster, Black Widow và U.S. Agent trong một nhiệm vụ khốc liệt mới: đối đầu Sentry - kẻ sở hữu sức mạnh sánh ngang hàng triệu Mặt trời và “mạnh hơn tất cả thành viên nhóm Avengers gộp lại”.

Nhóm của Bucky đều là các siêu sát thủ từng có quá khứ tội lỗi, vấy máu. Song, cũng giống như “chiến binh mùa đông” năm nào, họ có cơ hội thứ hai để chuộc tội, trở thành những siêu anh hùng sau khi nhóm Avengers tan rã.

Thunderbolts đánh dấu một bước ngoặt mới trong hành trình trưởng thành của nhân vật. Không còn là người lính đơn độc vật lộn với những bóng ma quá khứ, Bucky giờ đây trở thành chỗ dựa tinh thần cho những cá nhân cũng tổn thương và lầm lạc như mình. Từng trải qua cuộc tẩy não, chìm sâu vào vũng lầy tội ác rồi lại tự tay giành lấy tự do, anh có đủ sự thấu hiểu lẫn lòng quyết tâm để dẫn dắt đồng đội tìm kiếm sự chuộc lỗi - một cơ hội mà trước đây chính Bucky tưởng như sẽ không bao giờ có được.