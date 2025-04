Đối thủ đáng gờm của Victor Vũ, Lý Hải

“Thunderbolts” sau buổi chiếu đặc biệt nhận nhiều phản hồi tích cực về kịch bản. Bom tấn Marvel sẽ chiếu tại Việt Nam dịp lễ 30/4 - 1/5, đối đầu với phim của Lý Hải, Victor Vũ.

Thunderbolts là dự án đóng vai trò khép lại Kỷ nguyên anh hùng thứ 5 (Phase Five) của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), đồng thời mở đường cho “siêu bom tấn” Avengers: Doomsday (2026).

Theo Variety, bộ phim do Jake Schreier đạo diễn sau buổi chiếu đặc biệt nhận về nhiều phản hồi rất tích cực. Matt Neglia, tổng biên tập Next Best Picture, dành lời khen cho Thunderbolts là tác phẩm "khác biệt so với các phim MCU khác" và ra mắt vào thời điểm thích hợp, khi loạt phim siêu anh hùng đang cần nguồn nhân lực và hướng đi mới.

"Đây là một trong những tác phẩm đen tối nhất của Marvel cho đến nay, đề cập đến sự tan vỡ về mặt cảm xúc của những con người phải vật lộn với các lựa chọn trong quá khứ, đồng thời tìm kiếm tình bạn giữa sự trống rỗng của cuộc đời", Neglia khen ngợi cốt truyện.

Đồng quan điểm, biên kịch Emily Murray cho biết Thunderbolts là "một trong những bộ phim MCU hay nhất suốt một thời gian dài", đồng thời nhấn mạnh tác phẩm có rất nhiều khía cạnh hấp dẫn, lôi cuốn và một câu chuyện thực sự xúc động khiến khán giả đồng cảm. Cô cũng dành lời khen cho màn trình diễn ấn tượng của ngôi sao trẻ Florence Pugh trong vai cô nàng Yelena.

Phim ra mắt tại Việt Nam từ 30/4. Ảnh: NPH.

Trong khi đó, nhà phê bình Amon Warmann đánh giá Thunderbolts "táo bạo về mặt hình ảnh và có sức lan tỏa về mặt cảm xúc”. Tương tự nhiều cây bút khác, ông nhận định Florence Pugh là “linh hồn” của phim, trong khi ngôi sao gạo cội David Harbour lại mang tới sắc màu hài hước, đầy tính giải trí.

Trong bối cảnh thể loại siêu anh hùng đang dần có dấu hiệu thoái trào, sự xuất hiện của Thunderbolts được cho là “cứu tinh” giúp dòng phim này lấy lại vị thế, sau Deadpool & Wolverine (2024).

Thunderbolts được chỉ đạo bởi Jake Schreier, theo chân nhóm phản anh hùng phải tập hợp để đối đầu với mối đe dọa chung cực kỳ nguy hiểm - Sentry. Dự án có sự tham gia của Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, Lewis Pullman, Hannah John-Kamen, David Harbour và Julia Louis-Dreyfus.

Phim mở bán suất chiếu tại Việt Nam từ 30/4, sớm hơn 2 ngày so với thế giới.