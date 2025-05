'Cứu chuộc' Marvel

"Thunderbolts", từ một dự án ít được mong chờ, lại trở thành viên gạch vững chắc mở ra con đường tới cuộc đại chiến "Avengers: Doomsday".

Suốt một thời gian dài kể từ sau Endgame, vinh quang tưởng như đã trôi vào dĩ vãng với Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Chuỗi phim siêu anh hùng lớn nhất lịch sử điện ảnh lạc lối với loạt dự án rời rạc trong bản trường ca đa vũ trụ. Hàng loạt gương mặt mới liên tục xuất hiện nhưng thiếu điểm nhấn, chẳng thể đốt lên ngọn lửa hừng hực trong người hâm mộ như cách mà thế hệ cũ đã làm.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Thunderbolts, sau Deadpool & Wolverine, đang cho thấy dấu hiệu "tỉnh giấc" của Marvel bằng một tác phẩm ít được kỳ vọng, nhưng lại gây tiếng vang lớn khó tin. Không đặt điểm nhìn quá xa xôi, Thunderbolts chọn cách kể chuyện thuần túy về con người, hay chính xác hơn là về những kẻ được coi như “tội đồ” lạc lối giữa xã hội Mỹ. Với hướng đi ấy, MCU dường như đã tìm thấy điểm tựa mới để bước tiếp: một khởi đầu khiêm tốn nhưng đầy nội lực, mở đường cho chương cao trào tham vọng bậc nhất của kỷ nguyên siêu anh hùng - cuộc đại chiến Doomsday.

Những kẻ bên lề tìm thấy ánh sáng

Ngay từ tựa phim tới dàn nhân vật, Thunderbolts rõ ràng không sinh ra để tạo ấn tượng với đại chúng như những đội hình hào nhoáng kiểu Avengers. Họ là những kẻ từng gây thất vọng, từng sai lầm, đánh mất lý tưởng. Từ Yelena Belova, Bucky Barnes, John Walker, Ghost, Taskmaster cho tới Red Guardian, mỗi người đều có một quá khứ rạn vỡ. Marvel không tô hồng họ, cũng chẳng cố “tẩy trắng”. Ngược lại, Thunderbolts để họ thẳng thắn đối mặt sai lầm của mình bằng tất cả sự bất lực, giận dữ và nghi ngờ với chính bản thân.

Khác với công thức quen thuộc kiểu tập hợp rồi chiến đấu, Thunderbolts mở ra bằng một kế hoạch dối trá. Valentina - giám đốc CIA với âm mưu thay thế nhóm Avengers - gài bẫy những đặc vụ từng phục vụ mình để họ tàn sát lẫn nhau, xóa sạch dấu vết cho chuỗi thí nghiệm phi pháp. Trong mớ hỗn loạn ấy, nhân vật mới Bob (Sentry) - xuất hiện như một quả bom nổ chậm, khi tâm lý bất ổn khiến anh bị nhân cách hắc ám mang tên The Void thao túng.

"Góa phụ đen" Yelena là trung tâm của Thunderbolts.

Nếu đặt trong kỷ nguyên cũ, khán giả hẳn sẽ mong chờ một trận đánh khốc liệt nơi cái thiện chiến thắng cái ác, rồi một thời gian sau, những tổn thương sẽ sớm được chữa lành. Nhưng Thunderbolts không chọn con đường như vậy. Phim dành không ít thời lượng đào sâu từng tổn thương tâm lý của nhân vật, để khán giả hiểu tại sao họ từng hành xử méo mó, từng sai lầm, từng lạc lối.

John Walker từng là một người lính chính trực, được chọn trở thành Captain America mới nhưng rồi mất hết tất cả. Ghost phải trưởng thành trong phòng thí nghiệm quân sự và chịu vô số đau đớn thể xác để thân thể không tan rã. Yelena sang chấn tâm lý từ bé khi trải qua khóa huấn luyện sát thủ vô nhân tính. Bucky vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh bởi quá khứ Chiến Binh Mùa Đông. Hay như Bob, với sức mạnh “cấp thần” cũng từng là một đứa trẻ với đầy tổn thương, khao khát được công nhận.

Thunderbolts chính là hành trình cứu chuộc những kẻ tội đồ. Trong thân tâm, họ vẫn luôn khao khát chiến đấu cho lẽ phải nhưng lại không biết phải bắt đầu thế nào. Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến những trái tim tan vỡ trở thành các mảnh ghép kết nối một cách vừa vặn.

Tương tự mini-series Beef, cũng do Jake Schreier thực hiện, Thunderbolts mang nhịp điệu hỗn loạn với những màn khẩu chiến giễu cợt và xung đột nội bộ gay gắt, tưởng chừng như một vở hài kịch đen. Nhưng chính từ mớ hỗn độn đó, đạo diễn tìm được sợi dây tinh thần gắn kết dàn nhân vật, biến những cá thể tưởng chừng khó hòa hợp thành một tập thể biết hành động vì mục đích chung.

Họ không cố gắng trở thành vĩ nhân với lý tưởng cao cả, mà học cách chấp nhận quá khứ và thoát ra khỏi cái bóng méo mó của chính mình.

Thunderbolts kết thúc Phase 5 của MCU.

Giải mã các chi tiết ẩn

Về mặt nội dung, Thunderbolts nối tiếp những diễn biến trong Captain America: Brave New World, khi Thaddeus Ross trở thành Red Hulk, nước Mỹ rơi vào khủng hoảng niềm tin khi các cơ quan quyền lực lộ rõ bản chất. Valentina - đại diện cho thế lực điều khiển chính trị - đã thất bại trong việc tạo ra siêu anh hùng thay thế Avengers bằng loạt thí nghiệm phi pháp.

Nhưng quan trọng hơn, chính thất bại ấy cho thấy rằng sức mạnh không thể được nhân tạo hóa bằng mưu mô. Một đội hình như Avengers không thể được lập trình. Nó phải là kết quả của sự lựa chọn và chắt lọc, chứ không phải tính toán có chủ đích.

Trong Thunderbolts, Marvel đã tạo dựng một số cột mốc quan trọng định hình tương lai của MCU, đặc biệt là trong bối cảnh dẫn dắt tới Avengers: Doomsday. Một trong những thay đổi lớn là sự chuyển mình của nhóm Thunderbolts thành "The New Avengers". Điều này đã được hé lộ trong cảnh after-credit, khi Sam Wilson (Captain America) bắt đầu kiện nhóm của Yelena vì quyền sử dụng tên.

Mối quan hệ giữa Sam Wilson và Bucky Barnes, hai người khác quan điểm về tương lai của các siêu anh hùng, có thể xảy ra rạn nứt nghiêm trọng. Bucky là người đã giúp xây dựng đội hình New Avengers, nhưng Sam trong vai trò của Captain America sẽ bảo vệ chính quyền của mình, dễ dẫn đến một cuộc đối đầu căng thẳng giữa đôi bên.

Một chi tiết thú vị khác được tiết lộ trong Thunderbolts, khiến người hâm mộ xôn xao những ngày qua, là việc Fantastic Four sẽ gia nhập MCU. Cụ thể, cũng trong after-credit, nhóm New Avengers phát hiện ra tàu vũ trụ của Fantastic Four. Theo lý thuyết, thế giới của Fantastic Four có thể bị phá hủy bởi Galactus, và chính điều này sẽ đưa họ từ thế giới của mình đến với MCU, cụ thể là Trái Đất-616, tạo cơ hội cho một cuộc hội ngộ quan trọng với nhóm New Avengers.

Valentina Allegra de Fontaine, sau khi đưa nhóm phản anh hùng đi vào hoạt động, giờ đây đang bị ép phải làm việc cho họ để tránh bị bắt giam. Mặc dù bà đã giúp nhóm phát triển, nhưng nhân vật này lại có xu hướng đi ngược lại những nguyên tắc đạo đức, nên không loại trừ khả năng có thể tìm cách liên minh với những nhân vật phản diện như Dr. Doom trong tương lai.

NhómThe Fantastic Four tham gia cuộc đại chiến Doomsday.

Một trong những nhân vật đáng chú ý nhất Thunderbolts là Sentry (Bob), với sức mạnh khổng lồ, đủ sức đánh bại toàn bộ các anh hùng mà không gặp khó khăn. Mặc dù vậy, nhân cách đen tối của anh - The Void, lại không có giới hạn và là mối đe dọa tiềm tàng rất lớn cho toàn bộ vũ trụ.

Sự phát triển của Sentry sẽ đóng vai trò quan trọng trong các sự kiện sắp tới của MCU. Người ta nói rằng Sentry mạnh hơn tất cả các thành viên Avengers gộp lại. Chính vì vậy, nhân vật này gần như chắc chắn sẽ trở thành cánh tay đắc lực trong cuộc chiến chống lại Dr. Doom.

Một nhân vật phụ không thể bỏ qua là Mel, trợ lý của Valentina Allegra de Fontaine, người đã bí mật liên lạc với Bucky. Dù Thunderbolts bỏ lửng cái kết của nhân vật, nhưng nhiều tín hiệu chỉ ra rằng Mel có thể trở thành Songbird (một trong những thành viên cốt lõi của Thunderbolts trong truyện tranh). Hé lộ được Marvel đưa ra là nhân vật đeo chiếc vòng cổ hình con chim - dấu hiệu đặc biệt của Songbird.