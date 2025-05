Góa phụ đen mới của Marvel

Yelena cùng với John Walker, Ava Starr và Taskmaster bị lừa tham gia một nhiệm vụ cảm tử. Sau khi phát hiện sự thật, họ hợp tác với Bucky Barnes và Red Guardian để giải cứu Bob - người được chọn để trở thành Sentry - một siêu chiến binh mạnh mẽ nhưng bị giằng xé bởi bản ngã đen tối mang tên The Void. Khi The Void đe dọa nhấn chìm New York trong bóng tối, Yelena đã dũng cảm bước vào vùng ký ức đau thương của Bob, giúp anh ta vượt qua nỗi sợ hãi và kiểm soát sức mạnh của mình.