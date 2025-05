Loạt bom tấn ‘lãi đậm’ nhất năm 2024

Ngay từ khi ra mắt, Inside Out 2 đã gây sốt với câu chuyện hấp dẫn. Tác phẩm nhận "mưa lời khen" từ giới chuyên môn lẫn khán giả, được đánh giá cao cả về nội dung lẫn yếu tố kỹ thuật. Phim cũng nhận về số điểm cao chót vót trên các trang phê bình. Cinemascore cho Inside Out điểm A, trong khi trên Rotten Tomastoes, giới hàn lâm lẫn khán giả đều đánh giá tích cực với điểm "cà chua tươi" trên 90%. Inside Out 2 sau đó nhận đề cử Oscar ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc.