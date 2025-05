Bạn gái cũ quản lý tài sản 32 triệu USD của Liam Payne

Cheryl Cole, bạn gái cũ Liam Payne, được tòa án chỉ định quản lý khối tài sản của cố ca sĩ, sau khi anh qua đời mà không để lại di chúc.

Ngày 7/5 (giờ địa phương), tạp chí Rolling Stone đưa tin Cheryl Cole - bạn gái cũ của Liam Payne (cựu thành viên nhóm One Direction) - đã được tòa án bổ nhiệm làm người đồng quản lý di sản của nam ca sĩ, sau khi anh qua đời vào tháng 10/2024 mà không để lại di chúc.

Ngoài Cole là luật sư Richard Mark Bray. Cả hai sẽ chịu trách nhiệm giám sát, quản lý tài sản, tiền bạc và các vật dụng cá nhân của cố ca sĩ. Tuy nhiên, theo BBC, họ chỉ có quyền quản lý và bảo toàn tài sản, không được tự ý phân chia cho người thừa kế hoặc sử dụng số tiền theo ý riêng.

Cheryl Cole và Liam Payne hẹn hò từ 2016 đến 2018. Ảnh: WireImage.

Theo quy định tại Vương quốc Anh, nếu một người qua đời mà không để lại di chúc và không có vợ, con cái sẽ là người thừa kế hợp pháp.

Cheryl Cole có với Liam Payne một con trai 8 tuổi tên Bear. Cole và Payne chính thức công khai mối quan hệ vào năm 2016, chào đón con trai đầu lòng vào năm 2017, trước khi chia tay vào năm sau đó.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội khi chia tay, Payne cho biết: “Chúng tôi vẫn dành nhiều tình cảm cho nhau với tư cách là một gia đình. Bear là cả thế giới với chúng tôi”.

Liam Payne qua đời ngày 16/10/2024 tại Buenos Aires, Argentina, khi mới 31 tuổi. Theo truyền thông địa phương, nam ca sĩ tử vong do chấn thương nghiêm trọng sau khi rơi từ ban công phòng khách sạn. Thời điểm xảy ra vụ việc, anh đang trong mối quan hệ với người mẫu Kate Cassidy - người đã rời khỏi Argentina vài ngày trước đó.

Truyền thông Argentina đưa tin Payne đã tham gia tiệc tùng, uống rượu và có mặt cùng một số gái mại dâm trước khi qua đời. Cảnh sát đã khởi tố năm người liên quan đến cái chết của nam ca sĩ, trong đó có hai nhân viên khách sạn bị cáo buộc cung cấp ma túy cho anh.

Payne bắt đầu sự nghiệp âm nhạc khi tham gia The X Factor năm 2010 và trở thành một trong năm thành viên của nhóm nhạc nam One Direction. Nhóm đã phát hành nhiều album thành công như Up All Night, Take Me Home, Midnight Memories và Four, đồng thời lập kỷ lục về lượng tiêu thụ đĩa và lượt xem toàn cầu.

Sau khi One Direction tạm ngừng hoạt động vào năm 2016, Payne theo đuổi sự nghiệp solo. Anh ra mắt đĩa đơn đầu tay Strip That Down hợp tác với Quavo, từng lọt vào top 10 bảng xếp hạng tại Anh và Mỹ. Các sản phẩm tiếp theo như Teardrops và album LP1 (2019) cũng ghi dấu ấn với phong cách trưởng thành hơn, thiên về R&B và pop hiện đại.