Justin Bieber quấn quýt bên vợ

  • Thứ hai, 1/9/2025 09:47 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Justin và Hailey tận hưởng buổi hẹn hò thân mật với bữa tối tại Los Angeles. Cuộc hôn nhân của cặp sao ghi nhận dấu hiệu tích cực sau khoảng thời gian vướng tin rạn nứt.

Theo Page Six, Justin và Hailey được bắt gặp tận hưởng bữa tối lãng mạn tại Los Angeles. Gần đây, cặp sao thường xuyên xuất hiện bên nhau sau nhiều tháng vướng tin đồn rạn nứt.

Trong loạt ảnh do các tay săn ảnh ghi lại, Justin Bieber thể hiện sự tinh tế, giơ cánh tay che chắn cho vợ khi bước vào nhà hàng Ysabel. Ngôi sao nhạc pop mặc áo khoác bomber màu xanh navy, quần ống rộng kèm bốt. Hailey trông gợi cảm khi diện trang phục ôm body gồm áo buộc dây và quần tông đen. Buổi hẹn hò diễn ra vài ngày sau sinh nhật đầu tiên của con trai Jack Blues.

Tuần trước, Hailey Bieber thu hút sự chú ý khi để lại biểu tượng cảm xúc về bức ảnh selfie của chồng. Cuộc hôn nhân giữa hai người chuyển biến tích cực khi liên tục thể hiện tình cảm công khai.

Justin Bieber vo chong anh 1Justin Bieber vo chong anh 2

Vợ chồng Justin Bieber dành nhiều thời gian gắn kết bằng việc hẹn hò. Ảnh: Backgrid.

Album Swag của Justin Bieber được cho là nguyên nhân gây ra căng thẳng giữa hai vợ chồng nhiều tháng qua. Một nguồn tin thân cận cặp đôi tiết lộ với Us Weekly: "Sự tập trung cao độ và áp lực về mặt cảm xúc khi làm sản phẩm âm nhạc mới đã gây căng thẳng cho cuộc hôn nhân của họ. Anh ấy hoàn toàn tập trung và gạt bỏ mọi thứ khác khi bước vào phòng thu".

"Cuộc hôn nhân của họ vẫn còn nhiều điều phải cải thiện. Nhưng cả hai đang ở một vị thế tốt hơn nhiều", người này nói thêm.

Hồi tháng 7, Hailey Bieber chia sẻ về cuộc sống hôn nhân và việc đối mặt với những tin đồn ác ý nhắm vào cặp sao trong cuộc phỏng vấn với Vogue Italia. Cô thừa nhận khoảng thời gian sau sinh là "giai đoạn mong manh nhất" mà bản thân từng trải qua. Nữ người mẫu khẳng định nhiều thông tin về cô trên mạng xã hội không đúng sự thật và cuộc hôn nhân vẫn đang hạnh phúc.

"Phải trải qua giai đoạn đó trong khi liên tục đọc những thông tin sai sự thật trên mạng như 'Họ sắp ly hôn' hay 'Họ không còn hạnh phúc bên nhau nữa' thật sự khiến người ta phát điên. Tôi thậm chí không chắc mình có thể diễn tả nổi. Đó là một cuộc sống điên rồ", Hailey Bieber nói.

