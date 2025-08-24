‘John Wick’ Malaysia gây thất vọng

"Blood Brothers: Bara Naga" mang đến những phân cảnh hành động đẹp mắt và gai góc. Ngược lại, bộ phim không để lại nhiều ấn tượng với một kịch bản hạn chế.

Lòng trung thành là một trong những phẩm chất cao quý của con người. Bởi lẽ, lòng trung thành không thể lay chuyển trong mọi hoàn cảnh, trước sau như một. Đó cũng chính là thông điệp sâu sắc mà Blood Brothers: Bara Naga (tựa Việt: Anh em xương máu) - một bộ phim hành động, tâm lý tới từ Malaysia.

Hành động chính là điểm nổi bật trong tác phẩm với những đòn đánh uy lực, phát súng chính xác gợi nhớ “sát thủ bút chì” John Wick. Chìm đắm trong việc trau chuốt hành động khiến kịch bản bộc lộ không ít hạn chế. Về nội dung, Blood Brothers: Bara Naga nhiều lần thử thách lòng trung thành của các nhân vật bằng sự hận thù.

Khi lòng trung thành sụp đổ

Blood Brothers: Bara Naga khắc họa một thế giới ngầm phức tạp, cạm bẫy bủa vây. Trong đó, tác phẩm xoay quanh Ariff (Syafiq Kyle) và Ghaz (Sharnaaz Ahmad) - hai anh em chẳng cùng cha cũng không chung mẹ mà gắn bó bởi mạng sống. Họ không chỉ sở hữu bộ kỹ năng chiến đấu siêu phàm mà còn trang bị lòng trung thành với tổ chức.

Qua lời tự sự của Ariff, hai người vốn là hàng xóm trong khu ổ chuột nghèo khó. Vắng bóng gia đình, họ chỉ có thể nương tựa vào nhau, đối diện với sóng gió của xã hội. Khi Thất Long - băng đảng xã hội đen máu mặt tới chiêu mộ, Ariff và Ghaz mới đổi đời nhờ công việc vệ sĩ.

Như bao tổ chức tội phạm, Thất Long hình thành trên nền tảng quyền lực, cạnh tranh và lòng trung thành giữa các thành viên. Đứng đầu là Dato’ Zul (Wan Hanafi Su), người được ví như "bố già" đầy uy quyền, thông thái và quyết đoán. Dưới trướng ông là con trai nuôi Fadlan (Shukri Yahaya) và Sheila (Amelia Henderson). Đáng nói, Ghaz ưu tú đến mức Dato’ Zul chọn anh làm con rể, đồng thời kế thừa vị trí thủ lĩnh Thất Long.

Ariff và Ghaz so găng bất chấp cả hai từng là anh em thân thiết.

Điều mà tất cả không ngờ tới chính là hận thù và phản bội, con sâu âm thầm đục khoét. Đầu tiên, Sham một thành viên lão làng vì hành động nghĩa hiệp mà sát hại thành viên. Để ổn định các phe phái, Ghaz buộc phải ra tay với Sham nhưng khoảnh khắc này khiến đồng đội thất vọng, trong đó có Ariff. Tiếp tục, Sheila đột ngột qua đời, những đoạn tin nhắn, video an ninh gán tội cho Ariff.

Tình nghĩa anh em tới đây sụp đổ, Ghaz mất vợ mà điên cuồng, truy lùng bằng được Ariff để trả thù. Sau nhiều cuộc rượt đuổi, hai người chính thức so găng trong cuộc đấu sinh tử. Giữa chừng, Jaki (Syazwan Zulkifli) chiếu đoạn video quay lén khiến cả hai bất ngờ bởi kẻ tạo ra cơn ác mộng là Fadlan.

Năm xưa, Dato’ Zul là người tước đi mạng sống của cha Fadlan rồi nuôi nấng hắn như con đẻ. Vẹn nguyên nỗi uất hận, Fadlan âm thầm lên kế hoạch trả thù kết hợp chiếm quyền lãnh đạo Thất Long. Sự thật sáng tỏ, Ghaz và Ariff buông bỏ hiềm khích, sát cánh bên nhau nhằm hạ gục Fadlan. Bất ngờ hơn, Sham vẫn còn sống nhờ vào vở kịch mà Ghaz dàn dựng.

Trong trận chiến cuối cùng, dù mất nhiều sức lực, Ghaz và Ariff thành công đánh bại Fadlan, đặt dấu chấm hết cho vòng lặp vô tận. Về với cuộc sống yên bình, Ghaz trên con đường tìm kiếm người mẹ thất lạc, Ariff rửa tay gác kiếm còn Sham trở thành thủ lĩnh mới của Thất Long.

Hành động đã mắt, kịch bản hạn chế

Đầu tư chính là điểm cộng cần ghi nhận ở Blood Brothers: Bara Naga. Hành động, hiệu ứng cháy nổ trong phim đều tạo cảm giác chân thực thay vì lạm dụng kỹ xảo. Ngay trong cảnh mở đầu, bộ phim khiến người xem choáng ngợp khi lột tả độ khốc liệt trong một phi vụ bảo vệ thực hiện bởi Ghaz, Ariff cùng các đồng đội.

Được xây dựng thực chiến, dàn nhân vật thuộc đội vệ sĩ chiêu đãi khán giả qua những đòn đánh mạnh mẽ, dứt khoát, đấu súng kịch tính và vận dụng công cụ, địa hình để chiến đấu. Việc diện set suit đen lịch thiệp thể hiện động tác mang lại cảm giác quen thuộc trong loạt tác phẩm hành động như John Wick, Extraction hay Taken.

Số lượng phân cảnh hành động có thể đếm trên đầu ngón tay, song luôn được đầu tư về thiết kế lẫn chất xám. Cũng như người xem, Blood Brothers: Bara Naga bị mê hoặc bởi điều này để rồi vấp ngã trong kịch bản.

Ngoài hành động, bộ phim bộc lộ nhiều hạn chế về kịch bản.

Dài dòng, đuối sức là điều dễ nhận thấy trong 130 phút thời lượng của bộ phim. Về nội dung, Blood Brothers: Bara Naga không phải là một tác phẩm mới mẻ. Đội ngũ biên kịch đa phần khai thác khối chất liệu vốn có trong phim ảnh như băng đảng, hận thù, tình anh em, sự phản bội. Nỗ lực nhào nặn thành một bộ phim trong khi phô diễn lợi thế về hành động.

Blood Brothers: Bara Naga chật vật trong cách kể chuyện. Do đó, bộ phim lạm dụng việc độc thoại nội tâm, ôm đồm tình tiết, nhân vật để mang đến cái nhìn bao quát. Từ khi mâu thuẫn nội bộ nổ ra, các nhân vật loay hoay trong các phân đoạn tâm lý, gào thét bộc lộ cảm xúc một cách khiên cưỡng.

Thiếu thuyết phục nhất là trận đấu cuối cùng giữa Ghaz, Ariff với Fadlan. Cụ thể, Ghaz được xây dựng tâm lý vững vàng, sở hữu nắm đấm uy lực hoàn toàn bị áp đảo trước Fadlan, một kẻ chuyên về kinh doanh với vốn võ thuật ít ỏi. Thậm chí hai đấu một, Ghaz và Ariff mất nhiều thời gian, công sức mới hạ gục Fadlan.