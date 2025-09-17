Jessica Alba công khai hẹn hò

Jessica Alba và Danny Ramirez sánh bước bên nhau khi tới một nhà hàng tại New York. Cặp sao thường xuyên được bắt gặp trong những chuyến đi chơi và dùng bữa tối.

Theo Page Six, Jessica Alba và Danny Ramirez công khai hẹn hò khi cùng nhau dùng bữa tối tại nhà hàng The Corner Store ở New York, Mỹ. Trong loạt khoảnh khắc được các tay săn ảnh ghi lại, hai ngôi sao Marvel xuất hiện với khuôn mặt rạng rỡ, tay trong tay hạnh phúc khi sánh bước bên nhau.

Với Jessica Alba, cô diện trang phục tông nâu với áo cổ yếm xẻ sâu bên trong áo khoác da, chân váy maxi satin kết hợp bốt cao cổ. Lựa chọn phong cách giản dị hơn, Danny Ramirez mặc sweater xanh navy kết hợp áo khoác bomber, quần jean denim và đội mũ lưỡi trai xanh lá.

Ngoài cặp sao, bữa tối còn có sự góp mặt của Marlon Wayans và Tyriq Withers - các bạn diễn của Jessica Alba. Thời gian qua, Jessica Alba và Danny Ramirez dành nhiều thời gian tại New York để tham dự giải Quần vợt Mỹ mở rộng (US Open) và Tuần lễ thời trang New York.

Jessica Alba và Danny Ramirez tận hưởng buổi tối hẹn hò tại New York. Ảnh: Backgrid.

Hồi tháng 7, Jessica Alba và Danny Ramirez tận hưởng bữa tối ấm cúng tại một nhà hàng ở Los Angeles, theo Daily Mail. Tới khi rời đi bằng xe chung, cả hai có nhiều cử chỉ tình cảm dành cho nhau. Nữ diễn viên không ngừng nở nụ cười và ngắm nhìn bạn trai một cách say đắm.

“Chuyện tình giữa Jessica và Danny đang chuyển biến một cách bất ngờ. Ban đầu chỉ là tình cảm thoáng qua, nhưng giờ đây cảm giác như mọi thứ đang trở nên sâu sắc hơn, dù Jessica vẫn muốn mọi thứ diễn ra chậm rãi. Dù sao đi nữa, cô ấy vốn không phải kiểu người hẹn hò chớp nhoáng. Cô ấy thực sự háo hức muốn xem mối quan hệ này sẽ dẫn đến đâu", một nguồn tin cho biết.

Hồi tháng 5, Jessica Alba dấy lên tin đồn hẹn hò sau khoảnh khắc thân mật với người đàn ông lạ mặt trong công viên Regent ở London, Anh. Hai tháng sau, TMZ bắt gặp cặp sao đang làm thủ tục tại sân bay cho chuyến nghỉ dưỡng tại Cancun, Mexico.