Jennifer Aniston nói về ồn ào tình cảm với Brad Pitt, Angelina Jolie

Jennifer Aniston hiếm hoi nhắc lại giai đoạn ồn ào với Brad Pitt và Angelina Jolie. Nữ diễn viên thừa nhận gặp nhiều áp lực và tổn thương tinh thần.

Theo PageSix, Jennifer Aniston vừa có lần hiếm hoi chia sẻ về mối quan hệ ồn ào giữa cô, Brad Pitt và Angelina Jolie. Nữ diễn viên gọi giai đoạn đó là thời điểm “dễ tổn thương” và để lại cho cô “một chút PTSD” (hội chứng căng thẳng hậu sang chấn).

Trong cuộc phỏng vấn mới với Vanity Fair, Aniston nhớ lại thời điểm năm 2005, khi cô lần đầu lên tiếng sau vụ ly hôn với Brad Pitt. Nữ diễn viên gọi đó là một trải nghiệm “đầy choáng váng”, khi truyền thông biến mối quan hệ của ba người thành tâm điểm chú ý. Cô cho rằng báo chí thời đó khiến nghệ sĩ khó tránh khỏi những tổn thương tinh thần.

Jennifer Aniston mắc PTSD vì bị truyền thông xoáy vào cuộc ly hôn giữa cô và Brad Pitt. Ảnh: FilmMagic.

“Báo chí lúc đó giống như một môn thể thao. Rõ ràng, chúng tôi đều mang chút PTSD, và đó là lý do các cuộc phỏng vấn khiến tôi e dè. Chúng tôi cũng là con người, dù nhiều người không muốn tin là thế. Họ nghĩ: ‘Tôi phải chấp nhận vì đã chọn làm người nổi tiếng’. Nhưng chúng tôi không thực sự chấp nhận điều đó”, cô nói.

Nữ diễn viên gọi quãng thời gian này là “chuyện tình tay ba” khi truyền thông khai thác triệt để mối liên hệ giữa cô, Pitt và Jolie. Cách cô vượt qua là tự đứng dậy và tiếp tục công việc, dù thừa nhận bản thân không đủ mạnh mẽ để bỏ ngoài tai những lời đồn.

Aniston và Pitt quen nhau năm 1998, đính hôn một năm sau và kết hôn năm 2000. Năm 2004, Pitt đóng Mr. and Mrs. Smith cùng Jolie, sau đó tin đồn anh ngoại tình với bạn diễn được lan truyền. Tháng 1/2005, Pitt và Aniston tuyên bố chia tay, khẳng định vẫn duy trì tình bạn. Ba tháng sau, Pitt bị bắt gặp đi nghỉ ở Kenya cùng Jolie và con trai nuôi Maddox.

Pitt sau đó kết hôn với Jolie năm 2014, ly hôn năm 2016. Aniston tái hôn với Justin Theroux năm 2015 và chia tay năm 2018. Dù từng trải qua scandal, cô vẫn giữ quan hệ bạn bè với Pitt. Anh tham dự sinh nhật 50 tuổi của cô năm 2019, tái ngộ trực tuyến năm 2020 và gây chú ý khi ôm nhau ở hậu trường lễ SAG Awards cùng năm.

Tháng 7 vừa qua, nguồn tin thân cận tiết lộ Pitt vui mừng khi Aniston đang hạnh phúc bên bạn trai Jim Curtis, đồng thời mong cô tìm được người phù hợp như chính anh từng tìm thấy.