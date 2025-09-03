Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giải trí

Jennie gây bàn tán

  • Thứ tư, 3/9/2025 20:17 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Odd Atelier thu hút sự chú ý sau bài viết về địa điểm trụ sở mới. Nhiều khán giả ấn tượng với tiềm lực kinh tế của công ty khi chỉ có Jennie là nghệ sĩ.

Theo Nate, Odd Atelier - công ty quản lý của Jennie thu hút sự chú ý sau một bài đăng về quy mô trụ sở mới. Hiện tại, công ty này đang hoạt động trong một tòa nhà có địa chỉ tại Itaewon-dong. Dự kiến, Odd Atelier sẽ chuyển sang tòa nhà mới tại Hannam-dong vào tháng 11 sau khi hoàn thành quá trình lắp đặt nội thất.

Dựa vào báo cáo thu thập được, trụ sở mới gồm 4 tầng nổi và 1 tầng hầm với tổng diện tích lên tới 927 m2. Hoàn thiện vào tháng 4 bởi kiến ​​trúc sư nổi tiếng Hong Tae Seon, tòa nhà sở hữu tầm nhìn đẹp mắt hướng ra sông Hàn. Trong đó, tòa nhà sử dụng vật liệu cao cấp và ngoại thất lấy cảm hứng từ phòng triển lãm.

Đáng chú ý là mức giá cao để sử dụng tòa nhà. Các báo cáo thị trường cho thấy tiền đặt cọc thuê dao động từ 1,5 tỷ won (khoảng 1 triệu USD) tới 2,5 tỷ won (khoảng 1,79 triệu USD). Tiền thuê hàng tháng từ 60 triệu won (khoảng 43.000 USD) đến 80 triệu won (khoảng 57.300 USD). Thị trường ước tính người mua phải bỏ ra 45 tỷ won (khoảng 32,2 triệu USD) để sở hữu bất động sản này.

Jennie cong ty anh 1Jennie cong ty anh 2

Trụ sở mới của công ty quản lý Jennie gây chú ý. Ảnh: @jennierubyjane/Nate.

Được biết, Odd Atelier quyết định thuê toàn bộ tòa nhà làm nơi làm việc gây bàn tán. Nhiều người bày tỏ sự ngỡ ngàng trước tiềm lực kinh tế từ hoạt động solo của Jennie. Dẫu vậy, khán giả đồng quan điểm khi cho rằng Jennie với tư cách gương mặt đại diện, đại sứ thương hiệu của nhiều dòng sản phẩm cao cấp như Chanel, Calvin Klein, Gentle Monster mang lại khoản thu nhập dồi dào, đều đặn.

“Công ty quản lý nghệ sĩ chỉ có Jennie thôi mà lại thuê cả tòa nhà to như thế này sao. Thật là đỉnh”, “Hiện tại, Jennie là gương mặt đại diện chính cho tất cả các dòng túi xách, đồng hồ và bộ sưu tập của Chanel. Vì vậy, cô ấy hẳn đang kiếm được rất nhiều tiền”, một số khán giả bình luận.

