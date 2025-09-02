Lee Kwang Soo đội nón lá ở sân bay Tân Sơn Nhất

Diễn viên Lee Kwang Soo đến TP.HCM vào chiều 2/9 và được fan Việt tặng nón lá.

Lee Kwang Soo được đông đảo người hâm mộ chào đón khi đến Việt Nam. Họ tặng Lee Kwang Soo nón lá ngay khi gặp anh ở sân bay. Lee Kwang Soo đến TP.HCM để tham gia các lịch trình quảng bá bộ phim Tay anh giữ một vì sao. Phim còn có sự tham gia của Hoàng Hà và Kang Ha Neul.

Lee Kwang Soo sinh năm 1985, bắt đầu sự nghiệp trong ngành giải trí với vai trò người mẫu vào 2007. Năm 2008, anh ra mắt trong lĩnh vực diễn xuất qua sitcom Here He Comes của đài SBS và tiếp tục gây chú ý với vai diễn trong High Kick Through the Roof.

Lee Kwang Soo ở sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Fansite.

Lee Kwang Soo được công chúng biết đến rộng rãi khi trở thành thành viên cố định của chương trình giải trí Running Man từ 2010 đến tháng 5/2021. Với tính cách hài hước, lém lỉnh, anh được khán giả yêu mến với biệt danh “Hoàng tử châu Á” và sở hữu lượng fan đông đảo tại Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam... Anh rời Running Man sau 11 năm với lý do sức khỏe. Sau một tai nạn xe hơi năm 2020, anh bị chấn thương mắt cá chân. Tập cuối có sự tham gia của Lee Kwang Soo được phát sóng vào 13/6/2021.

Ngoài vai trò nghệ sĩ giải trí, Lee Kwang Soo là một diễn viên và đã tham gia nhiều bộ phim truyền hình, điện ảnh như It’s Okay, That’s Love, Live, The Sound of Your Heart, The Divorce Insurance, Karma, Confession, Collective Invention, Inseparable Bros…