Nam diễn viên lên tiếng xin lỗi sau phát ngôn: "Tôi bán nghệ thuật, không bán thân xác".

Theo Sinchew, Tô Hữu Bằng sắp sửa tổ chức đêm nhạc và gặp gỡ người hâm mộ tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 11/9, nhân dịp sinh nhật anh. Vé VIP gồm một số quyền lợi như vào hội trường, chụp ảnh cùng Tô Hữu Bằng và 9 fan khác, nhận poster có chữ ký của nghệ sĩ, có giá 1.500 tệ. Giá vé hạng phổ thông là 911 tệ.

Sau đó, trên một số nền tảng mạng, khán giả phàn nàn việc không mua được hạng vé VIP. Một số người đề nghị rằng hạng vé phổ thông cũng nên được chụp hình với thần tượng. Tô Hữu Hằng có bài đăng trên trang cá nhân: "Đây là đêm nhạc, không phải buổi chụp ảnh. Tôi đang bán nghệ thuật của mình chứ không phải bán thân xác. Những người không yêu nhạc của tôi, không nên tới vì sẽ lãng phí công sức của ê-kíp đứng ra tổ chức".

Tô Hữu Bằng xin lỗi vì phát ngôn trong lúc bốc đồng. Ảnh: Weibo.

Phát ngôn này của Tô Hữu Bằng ngay lập tức nhận phản ứng dữ dội. Sau đó, nam nghệ sĩ có bài viết, xin lỗi sau sự việc. Anh cho biết chia sẻ nói trên được đưa ra trong lúc bốc đồng, suy nghĩ thiếu thận trọng. "Câu chữ của tôi trong bài viết có thể gây hiểu lầm. Nhưng tôi mong mọi người hiểu rằng bản thân muốn khán giả mua vé đến để nghe nhạc, thay vì chỉ xem khuôn mặt của tôi", Tô Hữu Bằng cho biết.

Nghệ sĩ nói lắng nghe những phản hồi từ công chúng. Tô Hữu Bằng mong khán giả bỏ qua những sai sót và tiếp tục ủng hộ anh.

Tô Hữu Bằng sinh năm 1973. Anh từng là thành viên của nhóm nhạc Tiểu Hổ Đội, cùng Ngô Kỳ Long, Trần Chí Bằng.

Năm 1997, Tô Hữu Bằng bắt đầu phát triển sự nghiệp đóng phim. Cùng năm, anh nổi danh khắp châu Á với vai diễn Ngũ a ca trong Hoàn Châu cách cách. Sau tác phẩm này, anh tạo dấu ấn lớn với Tuyệt đại song kiều, Tân dòng sông ly biệt, Ỷ Thiên Đồ Long ký, Công chúa bướng bỉnh...