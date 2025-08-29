4,5 triệu người thích Selena Gomez diện bikini ở tiệc độc thân

Trên Instagram, bộ ảnh trong tiệc độc thân của Selena Gomez thu hút hơn 4,5 triệu lượt thích. Song nữ ca sĩ vẫn đặt chế độ khóa bình luận. Cô cũng không chú thích dưới loạt hình ghi lại những khoảnh khắc trong ngày quan trọng.
Ca sĩ diện mẫu đầm cổ yếm, đính ngọc trai và khăn voan thêu chữ "bride to be". Ở một khoảnh khắc khác, Selena Gomez gợi cảm với bikini trắng, tạo dáng trên bãi biển.
Tiệc độc thân của nữ ca sĩ diễn ra ở Cabo San Lucas, Mexico ít ngày trước. Ảnh: IGNV.
Tiệc độc thân của nữ ca sĩ diễn ra ở Cabo San Lucas, Mexico ít ngày trước. Nhóm bạn thân của Selena Gomez tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ, chúc mừng ca sĩ trước ngày lên xe hoa. Họ cùng thưởng thức tiệc trên du thuyền.
Trong một số hình ảnh, Selena Gomez khoe căn phòng ấm cúng và sang trọng, được trang trí nhiều bóng bay. Trên giường là hai chiếc gối có in dòng chữ "S - B", viết tắt tên của ca sĩ và hôn phu Benny Blanco.
Theo Daily Mail, hôn lễ của Selena Gomez và Benny Blanco dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới tại California, trong phạm vi gia đình và bạn bè thân thiết. Khách mời được cho là sẽ có Taylor Swift và bạn trai Travis Kelce. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết cặp đôi chưa có nhiều thời gian chuẩn bị do bận rộn với lịch trình âm nhạc và quảng bá.
Gomez quen và hợp tác âm nhạc nhiều lần với nhà sản xuất Benny Blanco trước khi cả hai chính thức hẹn hò vào năm 2023. Đến tháng 12/2024, cặp đôi công bố lễ đính hôn sau hơn một năm gắn bó. Blanco từng gọi Gomez là “nguồn cảm hứng”. Cả hai thường xuất hiện công khai tại các sự kiện lớn như Golden Globes và Oscars, khẳng định mối quan hệ bền chặt.
Sự lôi cuốn của thanh âm
Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.
Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.