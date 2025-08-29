4,5 triệu người thích Selena Gomez diện bikini ở tiệc độc thân

Selena Gomez vừa đăng tải bộ ảnh trong tiệc độc thân. Nữ ca sĩ gây chú ý với hình ảnh diện bikini, khoe vóc dáng gợi cảm trước ngày lên xe hoa.

Trên Instagram, bộ ảnh trong tiệc độc thân của Selena Gomez thu hút hơn 4,5 triệu lượt thích. Song nữ ca sĩ vẫn đặt chế độ khóa bình luận. Cô cũng không chú thích dưới loạt hình ghi lại những khoảnh khắc trong ngày quan trọng.

Ca sĩ diện mẫu đầm cổ yếm, đính ngọc trai và khăn voan thêu chữ "bride to be". Ở một khoảnh khắc khác, Selena Gomez gợi cảm với bikini trắng, tạo dáng trên bãi biển.

Tiệc độc thân của nữ ca sĩ diễn ra ở Cabo San Lucas, Mexico ít ngày trước. Ảnh: IGNV.

Tiệc độc thân của nữ ca sĩ diễn ra ở Cabo San Lucas, Mexico ít ngày trước. Nhóm bạn thân của Selena Gomez tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ, chúc mừng ca sĩ trước ngày lên xe hoa. Họ cùng thưởng thức tiệc trên du thuyền.

Trong một số hình ảnh, Selena Gomez khoe căn phòng ấm cúng và sang trọng, được trang trí nhiều bóng bay. Trên giường là hai chiếc gối có in dòng chữ "S - B", viết tắt tên của ca sĩ và hôn phu Benny Blanco.

Theo Daily Mail, hôn lễ của Selena Gomez và Benny Blanco dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới tại California, trong phạm vi gia đình và bạn bè thân thiết. Khách mời được cho là sẽ có Taylor Swift và bạn trai Travis Kelce. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết cặp đôi chưa có nhiều thời gian chuẩn bị do bận rộn với lịch trình âm nhạc và quảng bá.

Gomez quen và hợp tác âm nhạc nhiều lần với nhà sản xuất Benny Blanco trước khi cả hai chính thức hẹn hò vào năm 2023. Đến tháng 12/2024, cặp đôi công bố lễ đính hôn sau hơn một năm gắn bó. Blanco từng gọi Gomez là “nguồn cảm hứng”. Cả hai thường xuất hiện công khai tại các sự kiện lớn như Golden Globes và Oscars, khẳng định mối quan hệ bền chặt.