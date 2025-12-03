Ivanovic nộp đơn ly hôn, nghi vấn Schweinsteiger ngoại tình

Truyền thông Đức đồng loạt đưa tin Ana Ivanovic nộp đơn ly hôn Bastian Schweinsteiger sau nghi vấn cựu tiền vệ Bayern Munich có quan hệ ngoài luồng.

Báo chí Đức phanh phui chuyện Schweinsteiger ngoại tình.

Theo Bild, Ivanovic nộp đơn ly hôn tại Tòa án quận Munich vào tháng 11 vừa qua. Cựu tay vợt số 1 thế giới cũng yêu cầu cấp dưỡng cho ba người con Luka, Leon và Teo hiện sống cùng cô tại Palma de Mallorca (Tây Ban Nha).

Cặp đôi được xem là biểu tượng của sự viên mãn trong giới thể thao, sau khi bén duyên năm 2014 và tổ chức đám cưới lãng mạn tại Venice năm 2016, chỉ một năm sau khi Schweinsteiger gia nhập MU. Họ gắn bó suốt 9 năm trước khi rạn nứt.

Luật sư đại diện của Ivanovic từng xác nhận hồi tháng 7 rằng cả hai chia tay vì những khác biệt không thể hòa giải. Tuy nhiên, truyền thông Đức cho rằng mối quan hệ đổ vỡ có liên quan đến chuyện tình cảm của Schweinsteiger.

Tháng 6/2025, anh bị bắt gặp thân mật với một người phụ nữ được cho là bạn phụ huynh cùng trường học của con. Báo chí Đức gọi người này là Silva, mang quốc tịch Bulgaria, và khẳng định mối quan hệ bắt đầu từ mùa hè 2024.

Tạp chí Bunte cho biết Ivanovic sẵn sàng tha thứ, nhưng Schweinsteiger nói rằng anh muốn sống tự do, khiến hy vọng hàn gắn tan vỡ. Lần cuối cặp đôi xuất hiện cùng nhau là tại Laver Cup tháng 9/2024. Cả hai đăng ảnh chung vào tháng 12, nhưng mối quan hệ được cho là lâm vào bế tắc.

Schweinsteiger, 41 tuổi, từng khoác áo MU một mùa rưỡi và giành FA Cup 2016 trước khi sang MLS thi đấu cho Chicago Fire, rồi giải nghệ năm 2019. Bản thân Ivanovic rời tennis chuyên nghiệp năm 2016 để tập trung cho gia đình. Cô từng được mệnh danh là tay vợt nóng bỏng nhất thế giới.