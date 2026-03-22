Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Ít ai biết: Hành tây tím lại là 'bí quyết' cho làn da sạch mụn

  • Chủ nhật, 22/3/2026 18:01 (GMT+7)
Nhờ giàu hoạt chất sinh học, hành tây tím giúp kháng khuẩn, giảm viêm, hỗ trợ phục hồi da, từ đó góp phần cải thiện mụn và làm mờ vết thâm hiệu quả.

Từ lâu, chiết xuất hành tây tím đã được nhiều nền văn minh sử dụng trong thực phẩm và y học; nghiên cứu hiện đại cũng ghi nhận lợi ích của nó với da và tóc. Trong mỹ phẩm, thành phần này thường có trong gel, kem dưỡng nhờ khả năng kháng khuẩn, làm dịu, hỗ trợ phục hồi da, giảm mụn, sẹo và kích ứng.

Giảm viêm, hỗ trợ liền sẹo

Hành tây tím giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là quercetin - hoạt chất có khả năng trung hòa các gốc tự do, nguyên nhân gây tổn thương tế bào và lão hóa da. Nhờ đó, làn da được bảo vệ tốt hơn trước các tác nhân gây viêm.

Quercetin còn góp phần thúc đẩy quá trình tái tạo da, hỗ trợ làm lành vết thương và hạn chế hình thành sẹo lồi. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận việc sử dụng gel chiết xuất hành tây có thể cải thiện rõ rệt độ mềm, màu sắc và kết cấu của sẹo sau phẫu thuật.

Dù mang lại nhiều lợi ích, việc sử dụng hành tây trực tiếp trên da cần thử trước trên vùng da nhỏ để tránh kích ứng.

Hỗ trợ điều trị mụn, giảm thâm

Đặc tính kháng khuẩn của hành tây tím giúp ức chế vi khuẩn gây mụn - một trong những nguyên nhân chính dẫn đến mụn viêm. Nhờ đó, việc sử dụng chiết xuất hành tây có thể hỗ trợ kiểm soát tình trạng mụn, đặc biệt khi da đang bị viêm.

Bên cạnh đó, hàm lượng vitamin C trong hành tây tím giúp thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào, làm sáng da, giảm mẩn đỏ và hỗ trợ làm mờ vết thâm sau mụn.

Ngoài công dụng làm đẹp, hành tây tím còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tim mạch, kiểm soát đường huyết và укреп xương.

Một số cách sử dụng hành tây tím trong chăm sóc da

Từ nguyên liệu sẵn có trong bếp, hành tây tím có thể được tận dụng trong nhiều công thức làm đẹp đơn giản:

Mặt nạ hành tây tím: Xay nhuyễn hành tây, trộn với nước hoặc nước hoa hồng, thoa lên da 5-7 phút rồi rửa sạch.

Mặt nạ hành tây - lê: Kết hợp nước luộc hành tây, lê và sữa để làm dịu da, phù hợp với da nhạy cảm.

Tẩy tế bào chết: Trộn nước ép hành tây với yến mạch và mật ong, massage nhẹ để làm sạch lỗ chân lông.

Mặt nạ hành tây - trứng: Giúp làm sáng da, hỗ trợ giảm mụn.

Mặt nạ hành tây - dưa chuột: Cung cấp độ ẩm, làm dịu và cải thiện tình trạng mụn.

Ngoài công dụng làm đẹp, hành tây tím còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tim mạch, kiểm soát đường huyết và укреп xương.

https://vov.vn/suc-khoe/it-ai-biet-hanh-tay-tim-lai-la-bi-quyet-cho-lan-da-sach-mun-post1277500.vov

Chung Thủy / VOV

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý