Quân đội Israel cho biết các máy bay chiến đấu của nước này đã tấn công hai cơ sở nghiên cứu phát triển và sản xuất tên lửa hành trình tầm xa của Iran đặt tại Tehran.

Iran dội tên lửa đợt thứ 88, nhắm đến căn cứ quân sự Israel và Mỹ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố hình ảnh về đợt tấn công trả đũa thứ 80 được thực hiện trong đêm, đồng thời cho biết đã phóng đợt tên lửa thứ 88 nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel trong khu vực.

Israel đánh trúng nhà máy sản xuất tên lửa của Iran

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố phá hủy cơ sở sản xuất tên lửa của Iran. Ảnh: IDF.

Bộ Y tế Israel cũng cho biết trong 24 giờ qua, giao tranh giữa Israel và Iran vẫn diễn ra dữ dội. 204 người Israel đã bị thương đã được đưa đến bệnh viện trong vòng 24 giờ qua, nâng số người Israel bị thương lên 5.045 người. Trong số này, 12 người trong tình trạng nguy kịch.

Phóng viên thường trú của Al Jazeera tại Tehran nhận định chiến sự giữa Mỹ - Israel và Iran chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong 24 giờ qua, các cuộc không kích vào Iran vẫn tiếp diễn. Trên khắp Tehran, những tiếng nổ lớn vẫn vang lên, hệ thống phòng không vẫn hoạt động liên tục.

Ngoài Tehran, các vụ nổ cũng được ghi nhận tại nhiều thành phố khác. Trong khi vẫn bị không kích dữ dội, Iran cũng tiếp tục các cuộc tấn công trả đũa. Đôi bên liên tục đấu hỏa lực, dư địa cho hòa đàm chưa hiện diện trên thực địa.

Pakistan khẳng định Iran đã nhận kế hoạch 15 điểm của Mỹ

Theo Sky News, hai quan chức Pakistan khẳng định rằng Iran đã nhận được bản đề xuất 15 điểm của Mỹ nhằm chấm dứt chiến sự của Mỹ và Israel tại Iran.

Các quan chức Pakistan cũng đề cập một số nội dung cụ thể trong bản đề xuất này như yêu cầu Iran thu hẹp chương trình hạt nhân, giới hạn chương trình tên lửa, mở cửa eo biển Hormuz...

Ông Trump đứng bên Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tại hội nghị thượng đỉnh bàn về chấm dứt chiến sự Gaza tổ chức ở Sharm El-Sheikh, Ai Cập, ngày 13/10/2025. Ảnh: Reuters.

Ngày 24/3, Tổng thống Trump tuyên bố Washington đang nói chuyện với “đúng người” đại diện cho phía Iran. Ông khẳng định người này “rất muốn đạt được thỏa thuận”. Ông Trump cũng cho biết phía Iran đã đồng ý sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời trao cho Mỹ “món quà rất giá trị” liên quan đến dầu khí và eo biển Hormuz.

Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, Iran vẫn phủ nhận việc đang đàm phán với Mỹ. Người phát ngôn của quân đội Iran thậm chí mỉa mai rằng Mỹ đang tự đàm phán với chính mình.

Tàu chở dầu Thái Lan qua eo biển Hormuz an toàn

Một tàu chở dầu của Thái Lan đang trên đường trở về nước sau khi đi qua eo biển Hormuz an toàn, theo một quan chức và tập đoàn dầu khí sở hữu con tàu.

Tàu thuộc Tập đoàn Bangchak đã vượt qua tuyến hàng hải này ngày 23/3, sau các cuộc trao đổi giữa Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow và đại sứ Iran tại quốc gia Đông Nam Á.

Iran vẫn mở cửa cho các tàu của những nước "không thù địch" đi qua eo biển Hormuz.

Bangchak và một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết không có khoản thanh toán nào phát sinh liên quan đến việc đảm bảo an toàn cho con tàu, vốn đã neo đậu tại Vịnh Ba Tư từ ngày 11/3.

“Tôi đã đề nghị rằng nếu các tàu Thái Lan cần đi qua eo biển, liệu phía họ có thể hỗ trợ đảm bảo an toàn hay không”, ông Sihasak nói. “Họ trả lời rằng sẽ xử lý việc này và yêu cầu chúng tôi cung cấp tên các tàu sẽ đi qua”.

Chuyên gia: Iran phủ nhận đối thoại với Mỹ vì lý do thể diện

Ông Rashid Al-Mohanadi, nghiên cứu viên của Hội đồng Trung Đông về các vấn đề toàn cầu, nhận định với Sky News rằng việc ông Trump đe dọa tấn công các nhà máy điện của Iran cho thấy tín hiệu đàm phán đã xuất hiện tại thời điểm đó.

Ông Al-Mohanadi cho rằng lập trường cứng rắn của Iran khiến họ phải lên tiếng phủ nhận việc đàm phán ở thời điểm này, “chủ yếu vì những cân nhắc đối với dư luận trong nước”.

“Đến lúc này, cả hai bên đều muốn kết thúc cuộc chiến huy động cường độ hỏa lực quá cao, dĩ nhiên theo các điều kiện mà mỗi bên cho là phù hợp”, ông Al-Mohanadi phân tích.

Không kích dữ dội suốt đêm

Tại thủ đô Tehran, nhiều vụ nổ lớn và hoạt động của hệ thống phòng không được ghi nhận trong đêm. Ngoài ra, các thành phố khác như Isfahan cũng hứng chịu rung chấn từ các vụ tấn công. Theo Bộ Giáo dục Iran, ít nhất 243 học sinh và giáo viên đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2.

Ở phía Israel, Iran đã phóng tên lửa về phía miền Nam, kích hoạt còi báo động tại các khu vực Negev, Arava và Biển Chết. Sau một khoảng lặng ngắn vào rạng sáng, cường độ tấn công gia tăng trở lại trong vài giờ gần đây, với nhiều cảnh báo được phát đi trên khắp miền Trung Israel, bao gồm Tel Aviv.

Các hệ thống phòng không đã được kích hoạt để đánh chặn tên lửa. Một trong những sự cố nghiêm trọng xảy ra tại Bnei Brak, gần Tel Aviv, khi một tên lửa rơi xuống khu dân cư tối 24/3, khiến 9 người bị thương, trong đó có 6 trẻ em.

Các lực lượng cứu hộ tới ứng phó sau các đợt tấn công bằng tên lửa của Israel vào miền trung Israel. Ảnh: Reuters.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành nhiều đợt tấn công tên lửa, nhắm vào các mục tiêu tại Israel và căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực.

Theo IRGC, các mục tiêu bao gồm căn cứ quân sự tại Safad (miền bắc Israel), cùng các địa điểm ở Tel Aviv, Kiryat Shmona và Bnei Brak. Ngoài ra, lực lượng này cũng tuyên bố tấn công các căn cứ Mỹ tại Kuwait, Jordan và Bahrain.

Australia cấm du khách Iran nhập cảnh

Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke ngày 25/3 thông báo nước này tạm ngừng cho công dân Iran nhập cảnh bằng visa du lịch.

Lý do là bởi du khách Iran có khả năng “không thể rời Australia khi thị thực hết hạn”. Lệnh có hiệu lực từ 26/3 và kéo dài trong 6 tháng.

Công dân Iran vẫn có thể đến Australia nếu có visa dài hạn, hoặc có con cái, vợ/chồng đang sinh sống tại Australia.

“Chính phủ Australia đang hành động vì lợi ích quốc gia trong bối cảnh tình hình toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng”, Bộ trưởng Nội vụ Australia cho biết. Theo ông Burke, khoảng 7.000 công dân Iran hiện có thị thực du lịch tới Australia.

Quan chức Iran nói tuyên bố ngoại giao của ông Trump “không đáng tin”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết nhiều quốc gia đã liên hệ với Tehran, đề nghị làm trung gian giữa Iran và Mỹ.

“Đã có những thông điệp được gửi đi trong vài ngày qua… Chúng tôi đã phản hồi các thông điệp đó. Thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng. Chúng tôi sẽ tiếp tục tự vệ”, ông nói với India Today.

Ông Baghaei cho rằng tuyên bố của Mỹ về việc tìm kiếm đàm phán là không đáng tin.

“Hãy nhìn vào thực tế. Iran đang liên tục bị Mỹ và Israel ném bom và tấn công bằng tên lửa. Vì vậy, tuyên bố của họ về ngoại giao và trung gian là không đáng tin. Bởi họ đã khơi mào cuộc chiến này và vẫn đang tiếp tục tấn công Iran. Vậy có ai có thể tin rằng tuyên bố trung gian của họ là đáng tin hay không?”, ông nói.

Khi được hỏi về vai trò của Pakistan, ông Baghaei cho biết Iran tin Islamabad có “thiện chí”, đồng thời Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã liên lạc với người đồng cấp Pakistan cũng như các nhà ngoại giao ở nhiều nước khác.

“Những cuộc trao đổi như vậy đang diễn ra giữa Iran với các nước láng giềng và các quốc gia thân thiện khác. Chúng tôi hiểu rằng các nước trong khu vực, các quốc gia láng giềng, đều lo ngại về hệ quả, và mọi người đang cố gắng góp phần đưa tình hình trở lại trạng thái bình ổn”, ông nói.

Iran phát động cuộc tấn công thứ 79 Iran tuyên bố đã tiến hành đợt tấn công thứ 79 trong chiến dịch Lời Hứa Chân Thật 4, sử dụng các loại tên lửa như Kheybar Shekan, Emad, Sejjil cùng máy bay không người lái cảm tử để tấn công và đã xuyên thủng hệ thống phòng không nhiều lớp của Israel.