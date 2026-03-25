Phát biểu gây tranh cãi của TT Mỹ về người đứng sau chiến dịch Iran

TT Trump nói rằng Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth là “người đầu tiên” trong số những cấp dưới tài giỏi của ông thúc đẩy việc tấn công Iran.

Tuyên bố này làm dấy lên tranh luận về việc liệu tổng thống đang khen ngợi ông Hegseth hay biến ông thành "người chịu trận".

“Tôi đã liên lạc với rất nhiều người tài giỏi”, ông Trump nói. “Chúng ta có những người tài giỏi. Và tôi nói: Hãy cùng trao đổi. Chúng ta đang gặp vấn đề ở Trung Đông, khi Iran đang tiến rất gần đến việc sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Tổng thống Trump nói ông đã đề xuất “một chuyến đi nhỏ ở Trung Đông để giải quyết một vấn đề lớn”.

Sau đó, ông quay sang Bộ trưởng Chiến tranh: “Và Pete, tôi nghĩ ông là người đầu tiên lên tiếng. Ông đã nói: Hãy làm điều đó, bởi vì chúng ta không thể để họ có vũ khí hạt nhân”.

Tuyên bố của Tổng thống Trump lập tức dẫn đến nhiều đồn đoán. Một bài báo trên tờ New Republic cho biết: “Tổng thống Trump đang cố gắng đổ lỗi cho Bộ trưởng Chiến tranh về cuộc chiến vô ích với Iran”. Tờ Rolling Stone cũng đăng tải bài báo có tiêu đề tương tự.

Tờ Huff Post nhận định, ông Trump có thể đang tìm kiếm người nhận tội thay, khi các báo cáo dường như trái ngược với tuyên bố của chính quyền về thành công quân sự ở Iran.

Trong khi đó, tờ Mediaite nhìn nhận vấn đề từ hai góc độ: “Lời nhận xét đó có thể được hiểu là ông Trump đang khen ngợi hoặc đang đặt nền móng cho một cuộc cải tổ cuối cùng tại Lầu Năm Góc, tùy thuộc vào các diễn biến tiếp theo ở Trung Đông”.

Chính quyền Mỹ đã đưa ra nhiều lý do khác nhau cho quyết định tham gia cuộc tấn công của Israel vào Iran, bao gồm cả việc cáo buộc Tehran nối lại các nỗ lực chế tạo bom hạt nhân và gây ra mối đe dọa cận kề đối với Mỹ, dù trước đó ông Trump từng tuyên bố đã "làm tê liệt” chương trình hạt nhân Iran trong chiến dịch Midnight Hammer tháng 6/2025.

Chiến dịch hiện tại của Mỹ và Israel đã loại bỏ nhiều quan chức cấp cao của Iran, bao gồm cả Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

Tuy nhiên, nó cũng kích hoạt các cuộc tấn công trả đũa của Iran vào các mục tiêu trên khắp khu vực, khiến 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng (đến thời điểm hiện tại), và giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt.

Tổng thống Trump từng tuyên bố Mỹ không thể lường trước được phản ứng của Iran đối với các cuộc tấn công. Ông nói: “Hãy nhìn cách Iran bất ngờ tấn công tất cả các quốc gia xung quanh. Điều đó không được dự tính, không ai nghĩ đến điều đó”.

Nhưng Reuters trước đó đưa tin, tổng thống đã được cảnh báo chính xác về những gì sẽ xảy ra nếu ông tấn công.

"Về phần mình, Bộ trưởng Hegseth dường như đã trở thành gương mặt đại diện cho cuộc xung đột, đưa ra những lời lẽ quyết liệt từ bục phát biểu của mình trong phòng họp báo của Lầu Năm Góc, khoe khoang về “sức mạnh hủy diệt” của Mỹ và chỉ trích các nhà báo vì đã đưa tin không đủ tích cực về các thành quả của chiến dịch", tờ Independent viết.