Nhà Trắng thành đấu trường UFC trong sinh nhật ông Trump

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Khuôn viên Nhà Trắng ngày 14/6 đã chứng kiến một sự kiện chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ khi một đấu trường UFC được dựng ngay trên bãi cỏ phía Nam để tổ chức giải võ thuật tổng hợp đặc biệt mang tên UFC Freedom 250. Sự kiện không chỉ đánh dấu sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump mà còn nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ.
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Tổng thống Mỹ Donald Trump và Giám đốc điều hành UFC Dana White đến dự sự kiện UFC Freedom 250 tại bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng. Ông Trump từ lâu đã duy trì mối quan hệ thân thiết với Dana White và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện UFC lớn trong nhiều năm qua.
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Trước giờ thi đấu, đội bay biểu diễn nổi tiếng Blue Angels của Hải quân Mỹ và Thunderbirds của Không quân Mỹ đã thực hiện màn trình diễn trên không ngoạn mục, tạo nên khung cảnh hiếm thấy trên bầu trời Nhà Trắng.
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Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành UFC Dana White theo dõi quốc ca Mỹ từ ban công Phòng Xanh trong sự kiện UFC Freedom 250 tại bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng.
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Điểm nhấn của đêm đấu ngày 14/6 là lồng bát giác UFC được đặt dưới một kết cấu ngoài trời khổng lồ trên bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng. Hơn 4.000 khán giả có mặt trực tiếp, trong đó có nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới công nghệ và kinh doanh
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Theo hồ sơ do Cơ quan Công viên Quốc gia Mỹ công bố, hơn 60 triệu USD đã được chi để xây dựng cơ sở hạ tầng tạm thời phục vụ sự kiện, bao gồm hệ thống khán đài, ánh sáng, an ninh và khu vực thi đấu.
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Khác với các sự kiện UFC thông thường, UFC Freedom 250 mang đậm dấu ấn của ngày lễ quốc gia Mỹ. Các võ sĩ tham dự đến từ nhiều quốc gia khác nhau nhưng đều mặc những bộ trang phục thi đấu được thiết kế riêng với tông màu đỏ, trắng và xanh dương. Những họa tiết ngôi sao và sọc uốn lượn lấy cảm hứng từ quốc kỳ Mỹ khiến toàn bộ các võ sĩ như cùng khoác lên mình một màu áo chung.
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Khác với các sự kiện UFC thông thường, UFC Freedom 250 được tổ chức với quy mô lễ nghi đặc biệt. Chương trình bao gồm bảy trận đấu với sự tham gia của các võ sĩ nam. Trong ảnh là những màn so tài quyết liệt trong lồng bát giác của các võ sĩ.
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Tổng thống Mỹ Donald Trump mỉm cười khi ngồi cạnh Đệ nhất phu nhân Melania Trump và Giám đốc điều hành UFC Dana White trong lúc chụp ảnh cùng các khách mời khác tại sự kiện UFC Freedom 250 trên bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng.
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Nhà sáng lập kiêm CEO của Meta, Mark Zuckerberg, theo dõi sự kiện UFC Freedom 250 tại bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng.
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Ciryl Gane tạo dáng trên ban công Nhà Trắng khi chuẩn bị bước vào sàn đấu cho trận tranh đai vô địch hạng nặng tạm thời với Alex Pereira tại sự kiện UFC Freedom 250 trên bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng.
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Bên ngoài khuôn viên, hàng nghìn người tập trung tại khu vực Ellipse gần đó để theo dõi các trận đấu qua màn hình khổng lồ do số lượng vé tham dự trực tiếp rất hạn chế.
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Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Nhà Trắng khi kết thúc sự kiện UFC Freedom 250, tại Washington, DC (Mỹ) ngày 14/6.
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Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.