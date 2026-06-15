Nhà Trắng thành đấu trường UFC trong sinh nhật ông Trump

Khác với các sự kiện UFC thông thường, UFC Freedom 250 mang đậm dấu ấn của ngày lễ quốc gia Mỹ. Các võ sĩ tham dự đến từ nhiều quốc gia khác nhau nhưng đều mặc những bộ trang phục thi đấu được thiết kế riêng với tông màu đỏ, trắng và xanh dương. Những họa tiết ngôi sao và sọc uốn lượn lấy cảm hứng từ quốc kỳ Mỹ khiến toàn bộ các võ sĩ như cùng khoác lên mình một màu áo chung.