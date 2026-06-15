Ông Putin gọi điện chúc mừng sinh nhật tuổi 80 của ông Trump

Trong cuộc điện đàm đầu tiên sau hơn một tháng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết người đồng cấp Nga Vladimir Putin là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gọi cho ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska (Mỹ) tháng 8/2025. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 14/6, trong đó gửi lời chúc mừng nhân dịp nhà lãnh đạo Mỹ bước sang tuổi 80, theo trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov, hãng tin TASS đưa tin.

Ông Ushakov cho biết Tổng thống Putin đã trực tiếp chúc mừng sinh nhật ông Trump trong cuộc điện đàm và gửi tới người đồng cấp Mỹ những lời đánh giá tích cực về phẩm chất cá nhân cũng như năng lực lãnh đạo đã giúp ông đạt được thành công trong sự nghiệp chính trị.

Theo phía Nga, ông Trump bày tỏ sự xúc động trước những lời chúc từ nhà lãnh đạo Nga, đồng thời gửi lời cảm ơn. Tổng thống Mỹ cũng cho biết rằng ông Putin là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên gọi điện chúc mừng ông trong ngày sinh nhật năm nay.

"Thông điệp chúc mừng của Tổng thống Putin rất chân thành và nồng ấm, phản ánh bản chất mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo", ông Ushakov cho biết.

Trợ lý Điện Kremlin cũng xác nhận Nga không gửi bất kỳ món quà nào nhân dịp sinh nhật lần thứ 80 của ông Trump. Tuy nhiên, theo ông, bức điện chúc mừng mang ý nghĩa đặc biệt và thể hiện thiện chí từ phía Moscow.

Đây không phải lần đầu tiên ông Putin gửi lời chúc sinh nhật tới ông Trump. Năm ngoái, hai nhà lãnh đạo cũng đã có cuộc điện đàm tương tự nhân dịp sinh nhật của Tổng thống Mỹ.

Cuộc điện đàm ngày 14/6 cũng đánh dấu lần liên lạc đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo sau khoảng một tháng rưỡi. Lần trao đổi gần nhất diễn ra vào ngày 29/4, khi ông Putin và ông Trump thảo luận về đề xuất ngừng bắn nhân dịp Ngày Chiến thắng trong xung đột tại Ukraine.