Động đất ở Philippines nâng đáy biển lên thêm 2 m

Trận động đất 7,8 độ ngoài khơi Mindanao khiến đáy biển tại nhiều khu vực bị nâng lên khoảng 2 m, làm lộ các rạn san hô và đe dọa hệ sinh thái biển.

Rạn san hô trồi lên khỏi mặt nước sau động đất 7,8 độ ở Philippines. Ảnh: ASEAN Today.

Ngày 14/6, Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines cho biết sự dịch chuyển của rãnh sâu Cotabato đã làm thay đổi địa hình ven biển tại các tỉnh Sarangani và Davao.

Hiện tượng này khiến một phần đáy biển vốn nằm dưới mặt nước bị đẩy lên trên, làm lộ rõ dọc theo bờ biển. Cơ quan này xác định mức nâng của đáy biển sau trận động đất vào khoảng 2 m.

Rãnh Cotabato nằm cách bờ biển đảo Mindanao khoảng 50 km và được xem là một trong những khu vực có hoạt động địa chấn mạnh của Philippines. Chỉ riêng trong tháng 1 năm nay, khu vực này đã ghi nhận hàng nghìn trận động đất, phần lớn có cường độ nhỏ.

Các nhóm khảo sát được triển khai tới hiện trường cho biết đã phát hiện nhiều khu vực đáy biển cùng các rạn san hô bị phơi lộ hoàn toàn. Tại một số nơi, đường bờ biển được cho là đã dịch chuyển và mở rộng thêm khoảng 200 m so với trước đây.

Giới chức địa phương cho biết vẫn chưa thể đánh giá đầy đủ phạm vi ảnh hưởng do khu vực cần khảo sát quá rộng. Hình ảnh do văn phòng khu vực của Bộ Môi trường Philippines công bố cho thấy những dải san hô rộng lớn bị phơi dưới nắng, trong khi nhiều cá và sinh vật biển chết nằm rải rác trên bề mặt.

Theo Bộ Môi trường Philippines, việc đáy biển bị nâng lên đã khiến các hệ sinh thái dưới nước nhanh chóng suy thoái. Nhiều loài sinh vật sống phụ thuộc vào các rạn san hô như cá rạn, lươn biển, trai và các loài thân mềm có vỏ đang đối mặt nguy cơ chết hàng loạt khi mất môi trường sống tự nhiên.

Trận động đất 7,8 độ xảy ra ngoài khơi đảo Mindanao hôm 8/6 đã khiến ít nhất 61 người thiệt mạng. Theo số liệu mới nhất từ cơ quan ứng phó thảm họa, vẫn còn ít nhất 40 người mất tích.

Cư dân địa phương lần đầu tiên báo cáo về hiện tượng địa chất được gọi là "nâng cao bờ biển" hai ngày sau trận động đất. Ảnh: Reuters.

Người dân địa phương bắt đầu ghi nhận hiện tượng đáy biển bất thường này khoảng hai ngày sau khi động đất xảy ra.

Philippines nằm trên "Vành đai lửa Thái Bình Dương" - khu vực tập trung nhiều đới đứt gãy và núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới, kéo dài từ Nam Mỹ tới vùng Viễn Đông của Nga. Vì vậy, động đất xảy ra gần như hàng ngày tại quốc gia Đông Nam Á này, dù phần lớn có cường độ nhỏ và ít gây thiệt hại.