Động đất 8,1 độ ngoài khơi Philippines gây cảnh báo sóng thần

Ngày 8/6, Trung tâm Địa chấn học Địa Trung Hải - châu Âu (EMSC) cho biết trận động đất mạnh 8,1 độ được ghi nhận ở ngoài khơi đảo Mindanao của Philippines.

Vị trí xảy ra trận động đất 8,1 độ ngoài khơi Philippines ngày 8/6. Ảnh: Cục Khí tượng Australia

Trận động đất xảy ra vào lúc 23h37 ngày 7/6 theo giờ GMT (tức 6h37 ngày 8/6 theo giờ Hà Nội). Tâm chấn của trận động đất cách thành phố General Santos của Philippines khoảng 58 km. Độ sâu chấn tiêu là 57 km.

Sau khi động đất xảy ra ở ngoài khơi Philippines, cơ quan chức năng Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo sóng thần dọc nhiều khu vực ven biển Thái Bình Dương.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết sóng thần cao tới 1m dự kiến sẽ xảy ra tại nhiều khu vực từ 11h30 giờ địa phương (9h30 giờ Hà Nội).

Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại nào sau trận động đất.