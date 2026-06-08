Động đất 8,1 độ ngoài khơi Philippines gây cảnh báo sóng thần

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Vị trí xảy ra trận động đất 8,1 độ ngoài khơi Philippines ngày 8/6. Ảnh: Cục Khí tượng Australia
Trận động đất xảy ra vào lúc 23h37 ngày 7/6 theo giờ GMT (tức 6h37 ngày 8/6 theo giờ Hà Nội). Tâm chấn của trận động đất cách thành phố General Santos của Philippines khoảng 58 km. Độ sâu chấn tiêu là 57 km.
Sau khi động đất xảy ra ở ngoài khơi Philippines, cơ quan chức năng Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo sóng thần dọc nhiều khu vực ven biển Thái Bình Dương.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết sóng thần cao tới 1m dự kiến sẽ xảy ra tại nhiều khu vực từ 11h30 giờ địa phương (9h30 giờ Hà Nội).
Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại nào sau trận động đất.
Sách chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường
The Climate Book - Thunberg đã viết cuốn sách này với niềm tin mãnh liệt của tuổi trẻ và tính bộc trực của một nhà hoạt động, điều giúp cuốn sách trở nên tươi mới. Thông qua đó, Greta đã chia sẻ nhiều câu chuyện riêng về việc cô nhìn thấy thế giới đã bị xói mòn như thế nào, màu xanh cỏ cây dần bị mai một ra sao và đã bao lâu con người không nhận thức được điều đó.
Cuốn sách được tờ The Guardian đánh giá là một lời kêu gọi mạnh mẽ nhưng chưa có sức nặng về giải pháp cho các vấn đề khí hậu.