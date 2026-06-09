Động đất kinh hoàng ở Philippines, ít nhất 32 người thiệt mạng

Ít nhất 32 người được cho là đã thiệt mạng sau trận động đất mạnh 7,8 độ ngoài khơi đảo Mindanao ở miền nam Philippines hôm 8/6.

Một tuyến đường bị phong tỏa sau trận động đất mạnh 7,8 độ tại thành phố General Santos, Philippines, ngày 8/6. Ảnh: Reuters.

Theo thông tin từ giới chức phòng chống thiên tai Philippines, tâm chấn của trận động đất nằm cách bờ biển tỉnh Sarangani khoảng 20 km. Rung chấn mạnh không chỉ được cảm nhận rõ trên khắp đảo Mindanao mà còn lan tới thành phố Manado trên đảo Sulawesi của Indonesia, cách tâm chấn khoảng 420 km.

Người dân tại thành phố General Santos nằm trên đảo Mindanao đã phải hứng chịu những ảnh hưởng nặng nề nhất từ trận động đất. Nhiều người dân cho biết họ chưa từng trải qua rung chấn mạnh đến vậy.

"Đây là lần đầu tiên tôi trải qua một trận động đất mạnh như thế. Tôi bật khóc nghĩ đến người thân, không biết điều gì sẽ xảy ra", anh Jojo Calma (44 tuổi) cho hay. Anh Calma đang lái xe ba bánh chở khách trước một tòa nhà thì công trình này bất ngờ đổ sập vì động đất.

Anh Calma cho biết các con của anh đang ở trường khi động đất xảy ra, may mắn những đứa trẻ đều an toàn. Tuy nhiên, ngôi nhà của một người họ hàng thân quen với anh Calma đã bị đổ sập. "Dù sao, cảm ơn Chúa vì chúng tôi vẫn còn sống", anh Calma nói.

Anh Jayson Manarca (30 tuổi), một tài xế xe ba bánh, cho biết: "Khi về đến nhà, tôi thấy nhà mất điện, mất cả nước. Cuộc sống của tất cả chúng tôi hiện đều bị ảnh hưởng, thiếu cả nước uống”.

Một bệnh viện trong thành phố đã phải sơ tán bệnh nhân do lo ngại xuất hiện các vết nứt ở những tầng trên. Một tòa nhà thuộc Đại học Notre Dame of Dadiangas nằm trong thành phố General Santos bị sập, nhưng may mắn không có người bên trong.

Người dân quan sát những tòa nhà bị sập sau trận động đất mạnh 7,8 độ xảy ra tại thành phố General Santos, miền nam Philippines, ngày 8/6. Ảnh: Reuters.

Nhà chức trách Philippines đã huy động quân đội cùng các lực lượng ứng phó thiên tai hỗ trợ người dân. Giới chức nước này đang xác minh báo cáo ban đầu về việc 32 người chết và 134 người bị thương trên đảo Mindanao.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr đã chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp ứng phó thảm họa tại Mindanao. Các cơ quan chức năng được yêu cầu chuẩn bị hàng cứu trợ, trung tâm sơ tán và sẵn sàng cho các chiến dịch cứu hộ nếu cần thiết.

Giới chức Philippines vẫn đang đánh giá thiệt hại đối với nhà cửa, hệ thống điện nước và cơ sở hạ tầng tại các tỉnh bị ảnh hưởng.

Ông Bong Dacera, một quan chức phụ trách ứng phó thiên tai, cho biết các cơ quan chức năng chưa thể tiến hành kiểm định kết cấu các công trình tại thành phố General Santos, do các dư chấn vẫn đang tiếp diễn. Nhiều cửa hàng và công trình tại General Santos bị hư hại. Một số nơi bị vỡ kính và biển hiệu, thậm chí, một số công trình chỉ còn là đống bê tông và gạch vụn.

Cơ quan địa chấn Philippines cho biết đã ghi nhận hơn 200 dư chấn, trong đó ít nhất 9 trận đủ mạnh để người dân trên khắp đảo Mindanao cảm nhận được. Dư chấn lớn nhất đạt 6,7 độ.

Trận động đất mới nhất xảy ra sau 8 tháng kể từ cơn địa chấn gây thương vong lớn nhất tại Philippines trong vòng 12 năm qua. Ở thời điểm đó, trận động đất mạnh 6,9 độ xảy ra ngoài khơi đảo Cebu (miền Trung Philippines) đã cướp đi sinh mạng của 79 người. Chỉ hai tuần sau, đảo Mindanao lại liên tiếp hứng chịu thêm hai trận động đất mạnh khác.

Cơn địa chấn ngày 8/6 cũng buộc một số quốc gia trong khu vực phải phát tín hiệu rủi ro. Các cảnh báo sóng thần lập tức được đưa ra tại khu vực miền nam Philippines, miền bắc Indonesia và bang Sabah thuộc đảo Borneo của Malaysia.

Philippines và Indonesia mỗi năm ghi nhận hàng trăm trận động đất do nằm trên các khu vực kiến tạo phức tạp thuộc vành đai địa chấn Thái Bình Dương, còn được gọi là "Vành đai lửa".

Cũng trong ngày 8/6 (giờ địa phương), Cơ quan Địa chấn quốc gia Cuba ghi nhận một trận động đất độc lập có cường độ 6,2 độ, xảy ra cách tỉnh Pinar del Río khoảng 100 km về phía Tây Bắc.

Chấn tiêu được xác định ở độ sâu 10 km, gây dư chấn tại thủ đô La Habana, tỉnh Pinar del Río và đặc khu Isla de la Juventud. Giới chức Cuba xác nhận hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại vật chất lớn, nhưng công tác giám sát vẫn đang được duy trì chặt chẽ.

Động đất mạnh 7,8 độ tại Philippines khiến ít nhất 32 người chết Theo giới chức phòng chống thiên tai Philippines, số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,8 độ xảy ra ngoài khơi đảo Mindanao ngày 8/6 hiện đã tăng lên ít nhất 32 người.